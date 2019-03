PSG rekent tegen Man U andermaal op 'Koning Kylian'

Het record van Josip Skoblar uit het seizoen 1970/71 zal hij wellicht niet breken - de Joegoslavische spits van Olympique Marseille maakte toen 44 goals -, maar nu al is Kylian Mbappé de gedoodverfde topschutter van de Ligue 1. In het klassement heeft hij met 24 treffers een aardig kloofje op zijn ploegmaat Edinson Cavani (17 treffers) en op Nicolas Pépé (16), revelatie van Lille OSC. En dat voor een jongen die afgelopen december pas twintig werd.

'Hij is fantastisch. Hij is jong en hij heeft al mooie prijzen gewonnen sinds het begin van zijn carrière. Hij moet gewoon geconcentreerd blijven en nog harder werken. Dan zal hij nog beter worden.' De lovende woorden kwamen vorige week uit de mond van Zlatan Ibrahimovic, die met LA Galaxy aan een nieuw seizoen in de MLS begon.

Mbappé werd Europees kampioen met de nationale U19 in 2016, Frans kampioen met AS Monaco twee jaar geleden én met PSG vorig jaar en uiteraard was hij een van de protagonisten in de wereldtitel van Frankrijk afgelopen zomer.

Anderhalve week geleden, in de competitiewedstrijd tegen Nîmes, liet hij alweer een record noteren. Dankzij zijn twee goals in de 3-0-overwinning was hij met zijn twintig jaar, twee maanden en drie dagen de jongste speler uit de geschiedenis van de Ligue 1 die meer dan vijftig doelpunten maakte.

Het drijft hem, zo bleek uit een kort interviewtje na de match voor de microfoon van Canal+. 'Het is een plezier om te voetballen, maar goals maken en records breken, daar leef ik voor. Ik vertrek altijd van het principe dat er op een dag iemand zal komen die beter is en dat ik dus de lat zo hoog mogelijk moet leggen.'

Bernard Blaquart, de trainer van Nîmes, was danig onder de indruk van Mbappé, die niet eens zijn beste match speelde: 'Alles wat hij doet, is gevaarlijk, beslissend. Met hem is het alsof je constant olie op het vuur gooit. Hij gaat ook zo snel... Hij is hét fenomeen van het Franse voetbal en hij zal dat nog een tijdje zijn.'

Eerder al was Mbappé de eerste Franse speler die 19 goals maakte in 18 Ligue 1-matchen in... 45 jaar. De pijlsnelle aanvaller heeft nog een contract bij PSG tot 2022. Aan dit tempo mogen de beste drie topscorers aller tijden van de club - Edinson Cavani (192 goals), Zlatan Ibrahimovic (156) en Pauleta (109) - stilaan wakker beginnen te liggen.

Er is slechts één bedenking: hoewel Mbappé vorige week in de bekermatch tegen Dijon, met 3-0 gewonnen, rust kreeg, moest coach Thomas Tuchel grif toegeven dat hij de jonge spits sinds de winterstop een beetje te vaak heeft moeten opstellen.

'Door de afwezigheid van Cavani en Neymar is hij er om onze aanvallen af te ronden. Hij is misschien wat moe en de beslissingen die hij neemt, zijn soms niet de goede, maar hij is nog jong.' Hoe moe hij daadwerkelijk is, zal vanavond blijken...