Idrissa Gueye, middenvelder bij PSG, weigerdezaterdag het unieke regenboogshirt van de club te dragen ter ondersteuning van de LGBTQ+ gemeenschap. Dat zorgde voor heel wat commotie in Frankrijk.

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie speelden afgelopen weekend alle clubs in de Franse Ligue 1 met speciale regenboogshirts, waarbij de nummers in de verschillende kleuren geprint was. Bij de Franse kampioen PSG was er echter geen Idrissa Gueye te bespeuren. Niet omdat hij ziek of geblesseerd was, maar omdat hij weigerde deel te nemen aan het gebeuren, zo meldden verschillende Franse media. Ook coach Mauricio Pochettino liet weten dat de Senegalees om 'persoonlijke redenen' in de tribune had plaatsgenomen.

Was Gueye daarmee aan zijn proefstuk toe? Zeker niet, want Franse media hadden al de link gelegd met vorig jaar, toen de middenvelder ook afwezig was bij het weekend tegen homofobie, al werd er nog een lichte blessure als reden aangewend. Volgens enkele kranten, waaronder Le Parisien, zou het geloof van Idrissa Gueye, de islam, van belang zijn voor zijn keuze om niet op te dagen in de kleuren.

👕 On World Day Against Homophobia, our jerseys will have the rainbow flag, symbol of peace and diversity of the LGBT movement.



#MHSCPSG pic.twitter.com/xMTu3l2cRY — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 14, 2022

De actie - of afwezigheid - van Gueye leverde hem dit weekend erg veel kritiek op. 'De spelers van een voetbalclub, en die van PSG in het bijzonder, zijn een rolmodel voor onze jongeren. Zij hebben de plicht om het goede voorbeeld te geven. De weigering van Idrissa Gana Gueye om mee te doen aan de strijd tegen homofobie kan niet zonder sancties blijven!', vertelde Valérie Pécresse, gouverneur van Île-de-France, op Twitter.

Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité. Un refus d’Idrissa Gana Gueye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction! @PSG_inside https://t.co/LtAR2O3gy9 — Valérie Pécresse (@vpecresse) May 16, 2022

Ook de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu mengde zich in het debat. 'Ik vind het triest. Het dragen van een regenboogshirt is dan misschien een detail, maar het is een belangrijk symbolisch gebaar dat onze jeugd helpt opvoeden. Een speler kan dat weigeren, want we leven in een democratie, maar ik vind het erg jammer', zegt ze tegen Le Parisien.

Rouge Direct, de organisatie die zich inzet voor de strijd tegen homofobie in de Franse sport, is ook niet blij met de actie van Gueye. 'Homofobie is geen vrije mening, maar een misdaad. PSG en de Franse bond moeten hem op het matje roepen en liefst zo snel mogelijk. Straf hem desnoods. Er is een golf van haat tegen de LGBTQ+-gemeenschap vanavond, dus we maken ons grote zorgen.'

