Trainer Mauricio Pochettino van Paris Saint-Germain heeft naar eigen zeggen helemaal geen problemen met Lionel Messi. De Argentijn haalde zijn landgenoot in de Ligue 1-wedstrijd tegen Olympique Lyon een kwartier voor tijd, bij een stand van 1-1, naar de kant. Messi was duidelijk niet blij met die wissel en negeerde de uitgestoken hard van Pochettino.

'Ik vroeg hoe het met hem ging, hij zei dat hij in orde was. Dat was het, dat was ons gesprek', aldus de 49-jarige coach van PSG. In de blessuretijd bezorgde de ingevallen Mauro Icardi de Parijzenaars de winst, door een fraaie voorzet van Kylian Mbappé binnen te koppen (2-1).

Pochettino liet voor het eerst in de Franse competitie zijn 'droomvoorhoede' starten, bestaande uit Messi, Neymar en Kylian Mbappé. De Argentijn, afgelopen zomer overgekomen van FC Barcelona, kwam niet tot scoren bij zijn eerste optreden in het Parc des Princes in Parijs. Messi raakte wel een keer de lat.

Na 75 minuten ging langs de kant het bord met nummer 30 omhoog. Achraf Hakimi kwam in de ploeg voor Messi, die duidelijk liet blijken ontevreden te zijn.

'Iedereen weet dat we geweldige spelers hebben, we hebben een selectie van 35 man', zei Pochettino. 'We kunnen slechts elf spelers tegelijk op het veld hebben. Ik beslis wie dat zijn. Ik kijk steeds wat het beste is voor de wedstrijd en voor de spelers, zoals iedere coach dat doet. Wij zijn er om die beslissingen te maken. Soms zullen mensen daar blij mee zijn en soms niet.'

Messi hield zich na de winst op Lyon stil, ook op zijn sociale media.

