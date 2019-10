Club Brugge heeft dinsdagavond op de derde speeldag in groep A van de Champions League in het Jan Breydelstadion met zware 0-5 forfaitcijfers (rust: 0-1) verloren van de Franse landskampioen Paris Saint-Germain.

Voor blauw-zwart was het de eerste nederlaag van het seizoen na een reeks van zeventien ongeslagen wedstrijden, een evenaring van het record dat coach Philippe Clement vorig seizoen vestigde bij Racing Genk. De vorige nederlaag van de Bruggelingen dateerde al van 16 mei, toen in Play-off I met 2-0 werd verloren bij Standard en de titel voor Genk was.

Club startte vertwijfeld en bij de eerste tegenstoot van de Parijzenaars was het meteen raak. Aanvoerder Thiago Silva vond met een strakke pas de Argentijn Angel Di Maria op rechts en die vond op zij beurt zijn landgenoot Mauri Icardi blindelings voor doel. De man die bij Inter plaats moest maken voor Romelu Lukaku werkte kalm af: 0-1 en Club voor het eerst in deze Champions League op achterstand. Op het kwartier had het zelfs al 0-2 kunnen zijn, man in vorm Di Maria besloot voorlangs.

Voor het overige was de eerste helft een maat voor niets in het Jan Breydelstadion. PSG nam vrede met de voorsprong, terwijl de thuisploeg geen enkele uitgespeelde kans kon bij mekaar voetballen - te weinig beweging voorin en vooral diepe spits Dennis werd niet gevonden. De verrassende debutant Charles De Ketelaere was er nog het dichtst bij: de achttienjarige vervanger van Ruud Vormer strafte nodeloos getalm van PSG-doelman Keylor Navas bijna genadeloos af. Met ook nog eens een gele kaart na een stevige overtreding op Verratti liet De Ketelaere zich voor de pauze opmerken. Meteen na de kampwissel moest de beloftevolle middenvelder van het veld voor David Okereke, waardoor de thuisploeg naar een 3-5-2 schoof. Man op man dus achterin tegen de Parijse driemansvoorlijn en dat bleek toch te gewaagd tegen een uitgekookt PSG, dat in enkele minuten naar 0-3 stoomde via de pas ingevallen Kylian Mbappé en Icardi, met diens tweede van de avond. Tien minuten voor affluiten maakte Mbappé zijn hattrick vol en zette hij de forfaitcijfers op het scorebord. Tussendoor werd ook nog de eerredder van Krépin Diatta afgekeurd wegens handspel en moest Thomas Meunier met een kwetsuur van het veld.

Halverwege de groepsfase zakt Club met twee punten van de tweede naar de derde plaats omdat Real Madrid met 0-1 ging winnen op bezoek bij Galatasaray, dat laatste is. Voor de Madrilenen is het de eerste zege van het seizoen in de Champions League. Op de volgende speeldag staat Club op 6 november voor de verplaatsing naar PSG, dat zich dan kan plaatsen voor de achtste finales. Op hetzelfde moment ontvangt Real in Bernabeu Galatasaray.