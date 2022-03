Paris Saint-Germain heeft dinsdag zijn selectie bekendgemaakt voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League bij Real Madrid. Kylian Mbappé, die onzeker was na een trap te hebben gekregen op training, behoort tot de kern.

Het Franse goudhaantje blesseerde zich maandag aan de linkervoet na een trap van middenvelder Idrissa Gana Gueye. Even was er ongerustheid, maar medisch onderzoek bracht in de loop van de dag geruststellend nieuws. Hij zal dinsdag verder onderzocht worden, maar behoort tot de PSG-selectie. Mbappé besliste het heenduel in Parijs vorige maand met een goal in de slotminuut (1-0).

Sergio Ramos zit niet in de kern van PSG voor de verplaatsing naar Madrid. De verdediger reist wel mee naar zijn ex-club, maar traint nog de hele week individueel. De 35-jarige Spanjaard miste door een kuitblessure ook al de heenmatch.

De Parijse club zal het ook zonder Ander Herrera moeten stellen, die zijn behandeling voor een bindvliesontsteking (conjunctivitis) voortzet. Hij zal de groepstraining eind deze week hervatten.

