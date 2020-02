PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi en gewezen FIFA-topman Jérôme Valcke worden met een derde onbekende zakenman in Zwitserland verdacht van corruptie.

Het duo zou oneerlijke praktijken hebben gehanteerd bij het toekennen van de tv-rechten van de WK's voetbal van tussen 2018 en 2030 alsook de resternde edities van de Confederations Cup. Dat maakte de Zwitserse justitie bekend.

Valcke, een 59-jarige Fransman, wordt aangeklaagd voor het aannemen van steekpenningen, crimineel wanbeleid en het vervalsen van documenten. De voormalige secretaris-generaal van de wereldvoetbalbond FIFA zou persoonlijk voordeel hebben gehaald uit de verkoop van die uitzendvoorwaarden. De 46-jarige Qatarees Nasser Al-Khelaifi en een derde onbekende persoon - een onderhandelaar over uitzendrechten van grote sportevenementen - worden dan weer verdacht dat ze Valcke tot die actie hebben aangezet.

Villa in Sardinië

Een deel van de tv-deal werd toegekend aan het Qaterese mediabedrijf beIN Media Group, waar de grote baas van PSG ook voorzitter van is. In ruil zou Valcke anderhalf jaar lang gratis een villa in Sardinië van Al-Khelaifi hebben gebruikt. Volgens de Zwitserse justitie heeft dat gebouw een geschatte waarde van 900.000 tot 1,8 miljoen euro. De derde betrokkene zou dan weer 1,25 miljoen euro hebben overgeschreven naar het bedrijf van Valcke voor tv-rechten in Griekenland en Italië.

Valcke fungeerde tussen 2007 en 2016 als secretaris -generaal voor de omstreden oud-voorzitter Sepp Blatter. Wegens het grote corruptieschandaal binnen de FIFA werd de Fransman in 2016 voor tien jaar geschorst door de ethische commissie van de wereldvoetbalbond. Die straf was het gevolg van corruptie rondom de toewijzing van tv-rechten voor het WK van 2014 in Brazilië.

Ook Al-Khelaifi, sinds 2011 president van PSG, is geen onbesproken blad. De UEFA voerde al meermaals onderzoek naar verdachte geldstromen bij de topclub uit Parijs, terwijl de Franse justitie de Qatari er van verdenkt om ruim 3 miljoen euro te hebben betaald voor de toewijzing van het WK atletiek in 2017 en 2019 te beïnvloeden. Enkel die laatste editie haalde hij binnen voor zijn land. Al-Khelaifi trad vorig jaar toe tot het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond UEFA.

