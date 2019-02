PSG-voorzitter Khelaifi treedt toe tot bestuur UEFA... dat PSG onderzoekt

De verkiezing van Khelaifi werd donderdag geofficialiseerd op een congres van de UEFA in Rome.

De 45-jarige Khelaifi werd voorgedragen door de European Club Association (ECA). Die belangenvereniging van Europese topclubs heeft twee vertegenwoordigers in het UEFA-bestuur, de tweede is Juventus en ECA-voorzitter Andrea Agnelli.

Omstreden

De toetreding van de PSG-baas is echter omstreden, omdat er sprake kan zijn van mogelijke belangenvermenging. De UEFA voert op dit moment immers nog een onderzoek naar mogelijke inbreuken van de Franse topclub, die veel van zijn budget uit Qatar haalt, tegen de Financial Fair Play-regels van de UEFA.

Daarnaast is Khelaifi als voorzitter van de Qatarese mediagroep BeIN Sports ook betrokken in een onderzoek van de Zwitserse justitie naar mogelijke omkoping en corruptie in verband met de toekenning van tv-rechten van de WK's 2026 en 2030. BeIN Media Group is overigens een belangrijke tv-partner van de UEFA.

Javier Tebas, baas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga, had de UEFA opgeroepen om Khelaifi niet op te nemen in het hoofdbestuur. Volgens hem overtreedt zijn aanstelling 'alle redelijke regels van goed bestuur'.

Verbonden

De voorzitter van de Duitse voetbalbond (DFB) Reinhard Grindel, die zelf deel uitmaakt van het Uitvoerend Comité van de UEFA en instemde met de aanstelling van Khelaifi, ziet dat anders.

'Met een functie in het Uitvoerend Comité, zal Khelaifi nog meer geïntegreerd zijn in het UEFA-reglement,' zei hij aan het Duitse persagentschap DPA. 'Dit verhoogt zijn verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor zijn club en hun gebondenheid aan de Financial Fair Play'.