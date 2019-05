Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van de Franse topclub Paris Saint-Germain, wordt in beschuldiging gesteld van 'actieve corruptie' in het onderzoek naar de kandidatuur van Doha voor het WK atletiek.

Dat meldt het Franse persbureau AFP donderdag.

Onderzoeksrechters van de rechtbank in Parijs verhoorden Al-Khelaïfi de voorbije maanden al in dit corruptieonderzoek, dat eveneens de toewijzing van de Olympische Spelen aan Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2020) onder de loep neemt.

Zo werden er vragen gesteld omtrent twee overschrijvingen voor een totaalbedrag van 3,5 miljoen dollar die in de herfst van 2011 uitgevoerd werden door het bedrijf Oryx Qatar Sports Investment, dat in handen is van Nasser Al-Khelaïfi en zijn broer Khalid.

De begunstigde van de overschrijvingen was een sportmarketingbedrijf dat onder leiding staat van Papa Massata Diack, wiens vader Lamine Diack voormalig voorzitter is van de Internationale Atletiekfederatie IAAF en die bovendien heel wat invloed had in het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Mondiaux d'athlétisme au Qatar: le patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, mis en examen pour "corruption active" (source judiciaire) pic.twitter.com/bz7tFkqz3l — Agence France-Presse (@afpfr) May 23, 2019

Destijds was Doha in de running voor de kandidatuur van het WK atletiek 2017 en de laatste overschrijving vond plaats vier dagen voor de stemming. Het WK ging naar Londen, maar uiteindelijk kreeg de Qatarese hoofdstad het WK van later dit jaar toegewezen.

Vader en zoon Diack kwamen al meermaals in aanraking met het gerecht: Lamine wordt in Frankrijk beschuldigd van witwaspraktijken en corruptie, en betrokkenheid bij het tegen betaling toedekken van positieve dopingtests in Rusland. Papa Massata zou eveneens een sleutelrol gespeeld hebben in het corruptiedossier.