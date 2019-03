PSG: waarom de gevolgen van de CL-uitschakeling weleens pijnlijk zouden kunnen zijn

Het was hard ontwaken in Parijs na de nachtmerrie waarin het absoluut niet wilde terechtkomen. Nog maar eens een keer is PSG uitgeschakeld in de Champions League. Manchester United leek zelf niet eens te geloven in de kwalificatie, die uit de lucht kwam vallen op het einde van een match die nochtans gedomineerd werd door de mannen van Thomas Tuchel. Ze moesten geen enkel doelschot toestaan tussen de tweede goal van Romelu Lukaku en de verre trap die strandde op de hand van Presnel Kimpembe in de laatste minuten van de wedstrijd.

...