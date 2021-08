Paris Saint-Germain wil zijn stadion Parc des Princes uitbreiden. 'Ik hou van het Parc des Princes', zei PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi tegen de zender Europe1. 'Maar voor onze fans en voor de toekomst van de club moet de capaciteit van het stadion worden vergroot.'

Ook Parijs steunt de plannen voor een modernisering van het stadion, dat voor het laatst veranderingen onderging in 1972. 'Vanwege de aantrekkingskracht en bekendheid van PSG verdienen de toeschouwers een stadion dat meer uitnodigt en meer plek heeft', zei Emmanuel Grégoire, de eerste medewerker van burgemeester Anne Hidalgo. Er liggen plannen om het stadion uit te breiden van 48.500 plaatsen nu naar 55.000 of 60.000 zitplaatsen.

Met de komst van vedette Lionel Messi zullen de plannen voor een uitbreiding in een versnelling komen, vermoedt Grégoire. 'De komst van Messi is fantastisch nieuws, niet alleen voor Parijs, maar voor het Franse voetbal en de sport in het algemeen.'

