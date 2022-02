Paris Saint-Germain heeft dinsdag met 1-0 gewonnen van Real Madrid in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Thibaut Courtois stond onder de lat bij de Madrilenen en was lang de grote uitblinker met tal van reddingen en een gestopte penalty van Lionel Messi, maar Kylian Mbappé wist in de blessuretijd nog te scoren. Eden Hazard viel in acht minuten voor tijd.

Een eerste kansje was voor PSG. Mbappé bracht voor tot bij Di Maria, maar die mikte over. Voorts was er in het eerste kwartier weinig concreet gevaar. Daarna moest Courtois wel een eerste keer met een redding uitpakken. Mbappé haalde stevig uit, maar de Rode Duivel voorkwam de 1-0 met een beenveeg. Op een kopbal van Danilo en een lange bal van Mendes demonstreerde Courtois zijn kunnen.

De Parijzenaars domineerden de eerste helft, maar echt gevaarlijk werd het slechts sporadisch en telkens stond Courtois in de weg. Na de rust werd Courtois zowaar nóg belangrijker. Meteen al pakte hij uit met een geweldige redding op een hard schot van Mbappé. Een plaatsballetje van Messi kon hij daarna eenvoudig plukken. Op het uur ging de bal op de stip in het voordeel van PSG, toen Carvajal zich voor de zoveelste keer in de wind liet zetten door Mbappé.

Messi nam plaats achter de bal, maar Courtois koos de goede hoek en haalde de strafschop van de Argentijn uit zijn doel, zijn derde penaltysave al in 2022. Mbappé bleef ondertussen de gevaarlijkste man en probeerde een kwartier voor tijd nog eens met een schot uit een scherpe hoek, maar mikte voorlangs. Bij Real kwam Hazard nog invallen acht minuten voor tijd, maar hij kon niets meer forceren. Net toen de 0-0 steeds meer een zekerheid leek te worden, wist PSG alsnog te scoren.

Na een heerlijke dribbel waarbij hij meerdere Madrilenen in de wind zette, prikte Kylian Mbappé in de 94e minuut nog de verdiende 1-0 door de benen van Courtois. De terugwedstrijd in Madrid volgt op 9 maart.

Een eerste kansje was voor PSG. Mbappé bracht voor tot bij Di Maria, maar die mikte over. Voorts was er in het eerste kwartier weinig concreet gevaar. Daarna moest Courtois wel een eerste keer met een redding uitpakken. Mbappé haalde stevig uit, maar de Rode Duivel voorkwam de 1-0 met een beenveeg. Op een kopbal van Danilo en een lange bal van Mendes demonstreerde Courtois zijn kunnen. De Parijzenaars domineerden de eerste helft, maar echt gevaarlijk werd het slechts sporadisch en telkens stond Courtois in de weg. Na de rust werd Courtois zowaar nóg belangrijker. Meteen al pakte hij uit met een geweldige redding op een hard schot van Mbappé. Een plaatsballetje van Messi kon hij daarna eenvoudig plukken. Op het uur ging de bal op de stip in het voordeel van PSG, toen Carvajal zich voor de zoveelste keer in de wind liet zetten door Mbappé. Messi nam plaats achter de bal, maar Courtois koos de goede hoek en haalde de strafschop van de Argentijn uit zijn doel, zijn derde penaltysave al in 2022. Mbappé bleef ondertussen de gevaarlijkste man en probeerde een kwartier voor tijd nog eens met een schot uit een scherpe hoek, maar mikte voorlangs. Bij Real kwam Hazard nog invallen acht minuten voor tijd, maar hij kon niets meer forceren. Net toen de 0-0 steeds meer een zekerheid leek te worden, wist PSG alsnog te scoren. Na een heerlijke dribbel waarbij hij meerdere Madrilenen in de wind zette, prikte Kylian Mbappé in de 94e minuut nog de verdiende 1-0 door de benen van Courtois. De terugwedstrijd in Madrid volgt op 9 maart.