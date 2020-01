PSG heeft in de Coupe de France zesdeklasser ESA Linas-Montlhery uitgeschakeld met 6-0. Voor de tegenstander moet het een bizarre wedstrijd zijn geweest, want de meeste spelers zijn abonnee van de Parijse club.

In nationale bekers komen er iedere keer weer straffe verhalen naar boven, voornamelijk van clubs uit de laagste klassen die eindelijk eens tegen een topteam mogen uitkomen. Zo was het dit weekend ook in de Franse beker tussen PSG en ESA Linas-Montlhery, dat pas in de Franse zesde klasse uitkomt.

Voor de coach was het een bizarre ervaring. 'Ik ben nu 52 jaar oud en ga al naar het Parc des Princes sinds mijn zesde. Het was natuurlijk best een beetje bizar om tegenover de spelers waar ik het hele jaar voor in de tribune zit.' En ook voor een groot deel van de spelers was het een wedstrijd tegen de spelers waar ze iedere wedstrijd voor naar Parijs trekken.

ESA Linas-Montlhery is een fusieclub van twee gemeentes in de agglomeratie van Parijs met in totaal 7.000 inwoners. De club is zo laag gerangschikt in Frankrijk dat het team enkel uit amateurs bestaat. Zo stonden bijvoorbeeld een loodgieter en apotheker in de basisopstelling.

Tegen het sterrenensemble had ESA Linas-Monthlery dan ook geen verweer. Maar toch werd de verdediging pas in de dertigste minuut voor een eerste keer ontmanteld door het Parijse jeugdproduct Adil Aouchiche (17). Edinson Cavani, Pablo Sarabia en Eric Maxim Choupo-Moting lieten de score nog oplopen tot 6-0.