Paris Saint-Germain kan volgende week in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen FC Barcelona geen beroep doen op zijn vedette Neymar, zo bevestigde de club donderdag.

De Braziliaan heeft woensdag in het Bekerduel tegen tweedeklasser Caen een kwetsuur aan linkeradductoren opgelopen, waarmee hij een viertal weken aan de kant zal staan. Met wat geluk haalt hij zo de terugwedstrijd tegen Barça, die op 10 maart gespeeld wordt.

Neymar zorgde woensdagavond voor opschudding in de 1/32 finales van de Franse voetbalbeker. Landskampioen Paris Saint-Germain won weliswaar met het kleinste verschil op bezoek bij Caen na een doelpunt van Moise Kean, maar zag steraanvaller Neymar in de tweede helft verontwaardigd van het veld stappen na een reeks overtredingen op hem.

De Braziliaan wachtte daarbij zijn vervanging zelfs niet af. Pas drie minuten later was Kylian Mbappé klaar om het veld te betreden. Van Neymar was toen al geen spoor meer. De spits trok meteen naar de kleedkamer. Na afloop werd er al snel gevreesd voor een kwetsuur aan de adductoren.

