Na twaalf speeldagen en een nieuwe opdoffer tegen Sparta Rotterdam (2-2) mag PSV al vroegtijdig een kruis maken over haar titelkansen.

'3-0 verlies in Utrecht, 0-4 thuis tegen AZ, 0-0 tegen LASK Linz en hier bij Sparta winnen we ook al niet. We zijn verdorie wel PSV hè, een topclub! Dat moet je als speler beseffen en dat onbtreekt', vertelde PSV-speler Denzel Dumfries na de wedstrijd tegen Sparta. PSV heeft op een week zijn titelkansen naar de vaantjes geholpen en zit in crisis.

Drie matchen zonder goal

We zijn nog maar twaalf speeldagen ver, nog niet eens in de helft van de competitie, en de Brabantse club staat op een derde plek met 8 punten achterstand op leider Ajax. En aangezien de mannen uit de hoofdstad amper punten laten liggen, moet PSV voorlopig niet hopen op een volgende titel.

Vooral de drie wedstrijden op rij zonder doelpunten kwamen hard aan bij de lampenclub. Dit weekend tegen Sparta werd namelijk voor de eerste keer in vier wedstrijden nog eens gescoord, terwijl PSV in die vier matchen maar liefst negen goals om de oren kregen.

Dat is vooral te wijten aan de blessurelast. Momenteel zijn zowel Bergwijn als Donyell Malen nog even out en daarmee mist PSV de speler die bij de meeste goals betrokken is en haar topschutter. Tel daarbij dat het deze zomer met Luuk de Jong, die vertrok naar Sevilla, haar vorige topschutter verloor en u kan de rekening opmaken. Er is geen toevoer en geen afwerking in het team. Drie matchen zonder goal is dan zelfs geen verrassing meer.

Weggesmeten geld

En dan hebben we het nog niet gehad over de nieuwelingen die geen meerwaarde betekenen voor het team. De echte sterkhouders van het team, Malen, Bergwijn en Mohamed Ihattaren (het nieuwe supertalent van 17 jaar) komen allemaal uit de eigen jeugd. Dat zegt ook voldoende. De nieuwe spelers zoals Bruma en Konstantinos Mitroglou (die er met Benfica in de Champions League nog drie maakte tegen Anderlecht) brengen niet wat van hen verwacht wordt.

Bruma kostte nochtans nog 15 miljoen euro én is Portugees international. Maar hij zit voornamelijk op de bank te verkommeren. Weggesmeten geld lijkt het wel. Iets waar ze bij Anderlecht ondertussen ook veel van kennen. En de Griekse spits blijkt enkel goed te kunnen spelen met een andere spits in zijn buurt, zoals Donyell Malen. Haal de jonge Nederlander weg en Mitroglou scoort niet meer.

Onervaren coach

'We zitten inderdaad in een moeilijke fase, maar voor mij is dit de allereerste keer dat ik zoiets meemaak', vertelde PSV-coach Mark van Bommel na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Nederlander werd eerst nog geroemd om zijn durf om jonge spelers op te stellen, maar voelt de druk nu steeds groter worden. En dat is hij niet gewoon. Hij is namelijk nog maar een jaar hoofdcoach van de lampenclub en in dat jaar miste hij net de titel.

In Nederland krijgt hij nu vaak het verwijt toch wat onervaren te zijn en dat zijn wissels niet echt slim te noemen zijn. Van Bommel neemt alleszins de schuld voor de slechte resultaten op zich: 'Ik ben verantwoordelijk voor de resultaten. Acht punten verliezen in drie wedstrijden, dat kan niet.'

Gelukkig voor van Bommel kent PSV geen cultuur van trainersontslagen. Maar het is nu de vraag of de terugkeer van Malen en Bergwijn het tij kunnen keren of het ontslag van van Bommel.