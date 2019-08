PSV en Groningen zagen hun match verplaatst van 25 augustus naar een maand later, wegens de Europa League-kwalificatie van die eerste. De thuisploeg laat de fans van Groningen nu gratis binnen als wederdienst.

Het was de meest populaire voetbaltopic de afgelopen dagen in Nederland en België, het uitstellen van competitiematchen naar aanleiding van Europese wedstrijden. Naar aanleiding van die beslissing uitten supporters van Groningen hun ontevredenheid aangezien ze een weekendmatch zagen vervangen worden door een midweek.

PSV nam daarom de beslissing de wedstrijd tegen Groningen gratis te maken voor de bezoekers. Zo willen ze tegemoet komen aan het uitstellen van de match. Benieuwd of andere clubs in België en Nederland hun voorbeeld volgen. Voor de Belgische inhaalwedstrijden is echter nog geen datum bekend.

De Eindhovense ploeg treedt komende donderdag en volgende week donderdag aan tegen het Cypriotische Apollon Limassol. Inzet is dan een plek in de groepsfase van de Europa League. AZ ontmoet op dezelfde avond Antwerp. Ajax speelt in de Champions League versus APOEL Nicosia, ook uit Cyprus. Ook Club Brugge en Gent voetballen voor een plaats in respectievelijk het kampioenenbal en zijn kleine broertje.