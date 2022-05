Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: PSV.

Sterke en zwakke punten

Het seizoen begon goed voor PSV toen het met 0-4 won van Ajax in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, maar echt overtuigen deed het de rest van het seizoen niet. Tegen de grote ploegen hadden de Eindhovenaren het moeilijk, want in de competitie won het geen enkele wedstrijd van de top drie. Tegen Ajax verloor het twee keer en tegen Feyenoord pakte het slechts één punt, al hadden het er zonder onterechte penalty drie kunnen zijn in De Kuip.

In de bekerfinale lukte het wel om Ajax met 2-1 te verslaan en zo de eerste beker in tien jaar te veroveren. De club droomde er toen van de eerste ploeg met een treble te worden en dus Ajax nog in te halen in de titelrace. Dat lukte niet meer en het eindigde als vicekampioen op twee punten van Ajax.Dat de club ondanks de slechte resultaten in topwedstrijden nog bovenaan meedeed, kwam doordat het won van de kleine ploegen waartegen het drie punten moest pakken en af en toe een uitschieter had. De verliezen waren ook allemaal tegen clubs waartegen dat eens kan gebeuren, maar tonen ook aan dat PSV het moeilijk heeft vanaf het moment dat er meer weerstand is.Wat ook opvalt, is dat de Eindhovenaren het vaak na een sterke eerste helft in het tweede deel van de match weggaven. Daarbij was het niet duidelijk of de kern gewoon te weinig kwaliteit had of dat tactische opvattingen van trainer Roger Schmidt het probleem waren. Zo had het in de Europa League genoeg aan één punt ten Real Sociedad om te overwinteren, maar verloor het door de aanvallende en risicovolle manier van spelen met 3-0.Europees was PSV over het algemeen teleurstellend. In de Champions League raakte het overtuigend door twee voorrondes, maar in de play-offs moest het Benfica naar de groepsfase laten gaan. De Eindhovenaren kwamen dus in de Europa League terecht, waar ze in een groep met Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz derde werden met acht punten. Het won slechts twee wedstrijden en zakte nog eens af naar de Conference League. Daar speelde het drie wedstrijden gelijk en raakte het door twee keer te winnen in de kwartfinale, waar Leicester te sterk was.Naast de moeilijkheden in topmatchen had PSV het hele seizoen last van een overvolle ziekenboeg. In twee jaar tijd ging het om 60 blessures, met regelmatig kwetsuren waarmee spelers voor lange tijd uit waren. De reden is moeilijk vast te stellen, al denkt de club aan mogelijke onderbelasting van de spelers, doordat ze op training niet voldoende voorbereid werden op de intensiteit van een match. Door ook wat kleine kwaaltjes en soms gewoon pech kon Schmidt zelden over een complete kern beschikken.Dat er vaak geschoven moest worden met spelers zorgde ook voor een nieuw record. Geen enkele club had ooit zoveel verschillende spelers met minstens één doelpunt in de Nederlandse competitie. Ook PSV krijgt een nieuwe trainer. Na twee seizoenen vond Roger Schmidt het mooi geweest in Eindhoven, dus besloot hij zijn contract niet te verlengen. Ondertussen heeft de Duitser al een nieuwe ploeg met het Benfica van Jan Vertonghen.De coach werd in 2020 gehaald met het doel 'door onderscheidend voetbal het gat met Ajax te dichten'. Maar dat voetbal toonde hij niet en leek ook niet bij zijn kern te passen, want toen hij overschakelde op meer balbezit ging zijn club beter spelen. Schmidt werd vaak bekritiseerd om zijn 'gekke' beslissingen en wisselstrategie en zijn hoge druk werd soms als onrealistisch gezien. Zelf vertelde hij na zijn laatste wedstrijd aan het Algemeen Dagblad dat hij het moeilijk had met de kijk op zijn team: 'Mijn eerlijke gevoel? Dat het voor de buitenwacht nooit goed genoeg was wat PSV-spelers lieten zien.'Met Cody Gakpo was een jeugdproduct van groot belang. De linksbuiten scoorde twaalf keer en gaf dertien assists in de Eredivisie. In de beker maakte de 23-jarige viceaanvoerder twee goals en in Europa deed hij er nog eens zeven doelpunten bij. Aanvallend was hij de meest productieve speler met minimum 250 minuten en als hij zijn rechtervoet tegen een hoekschop zette was het alarmfase rood, want niemand gaf op die manier zoveel assists (6). Die stilstaande fase is dan ook een van zijn specialiteiten.Voor meerdere media was hij de beste speler in de Eredivisie dit seizoen, wat hem onder andere de Gouden Schoen opleverde. Gakpo had dit seizoen enkele blessures, dus kon hij nog niet alles tonen wat hij in huis heeft.Gakpo speelt al sinds hij acht was voor PSV, maar mogelijk zoekt hij andere oorden op. In de winter was er al interesse van andere clubs, maar besloot hij zijn contract te verlengen tot 2026. Toch wil het team voor een goede prijs meewerken als hij besluit te vertrekken. Want zelf weet hij ook nog niet of hij naar een topclub vertrekt of in Eindhoven blijft, waar hij veel zal spelen en zo meer kans maakt op een WK-selectie. Maar tegelijk kan hij een mooie stap in zijn carrière zetten door de interesse van onder andere Arsenal, Manchester City, Liverpool en Bayern München.Een jeugdproduct dat wel zeker blijft, is Jordan Teze. De centrale verdediger zette na een sterk seizoen zijn handtekening onder een contractverlenging van één jaar, tot 2025.[Daarnaast is het al zeker dat Eran Zahavi vertrekt, want de club had eerder zijn contract opgezegd en ook de speler heeft aan geen nieuwe verbintenis meer te willen. Ook Mario Götze, Ibrahim Sangaré en Ritsu Doan vertrekken mogelijk. Voor die laatste zou er belangstelling zijn van FSV Mainz 05, maar zou er nog niets concreet zijn.Het doel is de laatste jaren niet de rustigste plek geweest en dat zal deze zomer niet veranderen. Eind maart raakte Joël Drommel zijn basisplaats definitief kwijt aan Yvon Mvogo. De Zwitser keepte op het einde van het seizoen sterk, maar toch wil PSV niet onderhandelen met RB Leipzig over een definitieve overname. Het zou in de plaats daarvan kijken naar Anderlechtdoelman Hendrik van Crombrugge of de ervaring van Jasper Cillessen of Tim Krul.Nog ervaring die de club wil aantrekken is er in de vorm van Luuk de Jong, die tussen 2014 en 2019 al voor de Eindhovenaren speelde. Momenteel verhuurt Sevilla de spits aan Barcelona, maar het is niet zeker dat hij daar mag blijven en PSV is bereid enkele miljoenen te betalen voor De Jong, die nog één jaar contract heeft.Voor het middenveld zou er interesse zijn in KV Mechelenhuurling Vinícius Souza. City Group is bereid mee te werken aan een transfer, maar het stevige prijskaartje van tien miljoen euro zou wel eens een struikelblok kunnen worden. Daarnaast is er ook nog van concurrentie onder andere Club Brugge, Genk en Bologna.Ook in de dug-out verschijnt er met Ruud van Nistelrooij een nieuw, maar toch bekend gezicht. De oud-spits coachte dit seizoen Jong PSV in de Nederlandse tweede klasse en wou dat nog een seizoen doen, maar het vertrek van Roger Schmidt zorgde voor een andere wending. Zijn rechterhand wordt Fred Rutten, die in het verleden al hoofdtrainer was van onder andere PSV en Anderlecht en die de onervaren hoofdcoach moet bijstaan met zijn kennis.