PSV kan niet zonder Luuk de Jong

Slechts één nederlaag liep de club uit Eindhoven tot nu toe op in de eigen Eredivisie, begin december 2-1-verlies tegen Feyenoord in de Kuip. Ander minpuntje op het voor de rest onberispelijke blazoen van beginnend hoofdtrainer Mark van Bommel (41) vormde de ondergang in de KNVB-beker. Voor de tweede ronde eind oktober koos de oud-international voor elf nieuwe namen in het eigen Philips Stadion, wat leidde tot een 2-3-afgang tegenover tweedeklasser RKC Waalwijk.

'Ik kijk enorm uit naar de confrontatie tussen Ajax en PSV op 31 maart', stelt analist Pierre van Hooijdonk. 'Diegene die dat duel wint, gaat kampioen worden.' Beide ploegen overvleugelen de rest. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor Luuk de Jong, met veertien treffers en vijf assists in zeventien duels momenteel van goudwaarde voor PSV. De 28-jarige aanvoerder is, na twee mislukte jaren in het buitenland bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle, alweer bezig aan zijn vijfde seizoen bij de lampenclub.

Sinds de rechtsvoetige 'boomstamspits' naar Eindhoven kwam, pakte PSV maar liefst drie keer de titel. In het seizoen 2016/17, toen Feyenoord kampioen werd, stopte De Jong om nog altijd onbekende redenen plots met scoren. 'Luuk is een uitstekende speler die eigenlijk alles heeft, behalve pure snelheid', bewierookt Van Bommel zijn aanvoerder. 'Hij is kopbalsterk, slim, kan een bal vasthouden en scoort bijzonder gemakkelijk. Zowel met zijn voeten als met zijn hoofd. En zowel binnen het zestienmetergebied als erbuiten. Bovendien kan hij ook nog eens op tien spelen. Je verwacht dat niet van hem, maar hij is een heel complete speler. Nochtans, als je hem ziet voetballen, ziet het er af en toe heel raar uit.'

Van Bommel weet perfect wat hij aan zijn voorbeeldprof heeft. Hij slaagde er vorige zomer in om De Jong te behouden met een nieuwe verbintenis tot 2021, ondanks concrete interesse van Bordeaux en enkele Mexicaanse en Chinese teams.