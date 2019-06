Zondag speelt de Aziatische kampioen Qatar zijn eerste wedstrijd in het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap. Uitleg bij een opmerkelijk verhaal, met ook nog KAS Eupen in een hoofdrol.

Controle met de linkervoet, vervolgens met de rechtervoet en om het prachtig af te ronden een omhaal die via de paal in doel belandt: in de twaalfde minuut van de finale tegen Japan zet Almoez Ali Qatar op weg naar zijn eerste continentale titel. Akram Afif zorgt nog voor een assist en scoort een strafschop op het einde van de wedstrijd. Het is 1 februari 2019 en het Arabische emiraat verslaat tot eenieders verbazing - het land is voordien nooit verder gekomen dan de kwartfinales - favoriet Japan met 3-1 en wordt Aziatisch voetbalkampioen. Het verband tussen Almoez Ali en Akram Afif, de twee helden van de avond? Allebei voetbalden ze ooit voor KAS Eupen, net als zes andere spelers van de Qatarese selectie.

...