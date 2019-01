Qatar versus Verenigde Arabische Emiraten, markante halve finale op de Asian Cup

Iedereen had een halve finale tussen titelverdediger Australië en Zuid-Korea verwacht, maar de Socceroos mispakten zich vrijdag aan de Verenigde Arabische Emiraten (0-1) terwijl de Qatarezen met dezelfde score Zuid-Korea, bij de vorige editie in 2015 nog verliezend finalist, uit de halve eindstrijd hielden.

Met Qatar en de VAE staan twee voetbaldwergen tegenover elkaar in de halve finale, respectievelijk het nummer 93 tegen het nummer 79 op de FIFA-ranking. De VAE wisten zich ooit één keer te kwalificeren voor het WK, in 1990, Qatar maakt in 2022 als gastheer zijn debuut op de Wereldbeker.

Bekende namen

Qatar is licht favoriet. Het team van de Spaanse bondscoach Felix Sanchez Bas heeft met Almoez Ali Abdulla (22) de topschutter (zeven doelpunten) en met Akram Afif (22) de assistkoning (5) van het toernooi in de rangen. Beide spelers zijn overigens actief in de eigen Qatar Stars League: Almoez is ploegmaat van Junior Edmilson bij Al Duhail, Afif kennen we nog van zijn periode bij KAS Eupen in de Jupiler Pro League en voetbalt nu bij competitieleider Al-Sadd aan de zijde van onder anderen voormalig Spaans international Xavi Hernandez (ex-Barcelona).

(Lees verder onder de foto's)

De Qararezen kwalificeerden zich met het maximum van de punten in een groep met verder aartsrivaal Saoedi-Arabië, Libanon en Noord-Korea en schakelden vervolgens Irak (1-0) in de achtste finale en Zuid-Korea in de kwartfinales uit.

Bij de VAE is de bekendste naam die van bondscoach Alberto Zaccheroni. De 56-jarige Italiaan trainde eerder onder andere Juventus, Inter en AC Milan. De topschutter van het team op de Asian Cup is Ali Mabkhout (28) met vijf treffers.

De VAE wonnen nipt een groep met Thailand, Bahrein en India en schakelden vervolgens ook Kirgizië (3-2) uit.

Politieke vijanden

Het duel heeft ook een politiek kantje: de VAE zijn een bondgenoot van Saoedi-Arabië, grote vijand van Qatar. Tussen beide kampen is al anderhalf jaar elke relatie onbestaande, omdat de Saoedi's de golfstaat ervan beschuldigen het terrorisme te sponsoren. De vijandigheid bleek onlangs nog toen tijdens een wedstrijd van de jeugdelftallen van de VAE en Qatar de kapitein van die eerste weigerde om zijn Qatarese collega de hand te schudden bij de aftrap.

En dan is er nog het WK 2022. De organisatie daarvan werd toegekend aan Qatar, maar de FIFA speelt met het idee om dat toernooi reeds uit te breiden naar 48 deelnemende landen in plaats van 32. Om dat praktisch geregeld te krijgen, kijkt FIFA-voorzitter Gianni Infantino in de richting van de buurlanden van Qatar, waaronder... de VAE.

Iran of Japan

In de andere halve finale nemen Iran en Japan het maandagnamiddag (15 uur Belgische tijd) al tegen elkaar op. Topfavoriet Iran versloeg in de kwartfinales China met 3-0, na doelpunten van Mehdi Taremi, Anderlecht-target Sardar Azmoun en Karim Ansarifard. De Japanners wipten Vietnam met 1-0, een treffer van Ritsu Doan, smaakmaker van FC Groningen.

De finale van de Asian Cup wordt vrijdag (15 uur Belgische tijd) gespeeld in Abu Dhabi.