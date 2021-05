Het WK van eind komend jaar in Qatar kreeg de voorbije maanden bakken kritiek te verwerken, nadat een artikel in de Britse krant The Guardian had aangetoond dat er sinds de toewijzing van het WK in 2010 aan de Golfstaat minstens 6.500 arbeidsmigranten uit India, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka zijn overleden bij de bouw van voetbalstadions en infrastructuur.

Er is dan ook sprake van schending van de mensenrechten en heel wat nationale teams lanceerden acties om die praktijken aan te pakken, maar de regering in Doha weerlegt de beschuldigingen. 'Vooreerst steunen wij federaties en spelers die hun platform gebruiken om misbruik tegen mensenrechten aan te kaarten, maar hun kritiek op het WK in Qatar is misplaatst', verklaarde regeringswoordvoerder sjeik Thamer Al-Thani woensdag. 'Ik denk dat heel wat mensen niet weten hoeveel veranderingen ons land doormaakt. Qatar boekt vooruitgang en wil op die weg voortgaan. We zouden graag hebben dat voetbalfederaties, fanclubs en spelers meer betrokken geraken bij Qatar in een poging het proces te begrijpen dat ons land doormaakt om zijn arbeidswetten aan te passen. Wij zitten daarbij op kruissnelheid, maar verandering heeft ook tijd nodig. Het WK is een katalysator om het arbeidsproces te veranderen.'

Het protest tegen de arbeidsomstandigheden in Qatar bereikte eind maart een kookpunt tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden. Heel wat nationale teams, onder wie de Rode Duivels, maakten toen een statement. Voor de aftrap van het kwalificatieduel tegen Wit-Rusland kwamen de Belgen toen het veld op met een zwart T-shirt met de boodschap 'Football Supports Change'.

