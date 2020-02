De irritaties bij Barça stapelen zich op. Te midden de uitslaande brandjes probeert de nieuwe coach de rust te bewaren.

Het was een opmerkelijk incident op training onlangs: een woordenwisseling tussen Lionel Messi en Marc-André ter Stegen nadat ze in duel gingen om de bal. De relatie tussen de kapitein en de keeper is nochtans doorgaans heel hartelijk. Toen Messi in december de Gouden Bal won, wilde Ter Stegen graag samen met de nummer 10 op de foto. Messi stemde met veel plezier toe. De Duitser postte de foto meteen op zijn sociale media met de boodschap: 'Meer dan verdiend. Gefeliciteerd'. Messi reageerde er niet publiekelijk op, maar hij zei later privé aan Ter Stegen: 'Die prijs is ook van jou.'De doelman keept immers al maandenlang op wereldniveau. Bovendien heeft hij ook een verbindende functie in de kern: hij ontfermde zich over Frenkie de Jong, hij heeft een uitstekende band met Ivan Rakitic en hij schiet goed op met de Fransen in de ploeg. Het dispuut met Messi vond plaats net na de 2-0-nederlaag van Barça op Valencia. Het was de derde wedstrijd onder Quique Setién en de coach had in zijn voorgaande matchen ook al amper kunnen overtuigen (1-0 tegen Granada in de competitie en 1-2 op Ibiza in de Spaanse beker). Al in Mestalla was de spanning na de verlieswedstrijd te snijden en dat beterde er op training niet op. Het incident tussen Messi en Ter Stegen lijkt aan te tonen dat zelfs goeie vrienden elkaar op dit moment rauw lusten bij Barça.De irritaties zijn niet nieuw. Elke week lijkt er wel iets aan de hand in Camp Nou. Het opmerkelijke is dat die incidenten ook telkens naar de media gelekt worden. Barcelona slaagt er niet in om zijn vuile was binnenskamers te houden.Een en ander begint op de heupen te werken van Messi. Het zint hem bijvoorbeeld niet dat er van hem een beeld opgehangen wordt in de pers alsof hij bij de club alles zou beslissen. Dat Eric Abidal er 'enkele spelers' van betichtte niet alles te geven op het veld, is ook geen nieuws. Al langer werd in de Spaanse pers gesuggereerd dat een aantal spelers bij Barça privileges hadden, dat ze er de kantjes afliepen op training en dat ze tijdens de wedstrijden hun verdedigende taken mochten verwaarlozen. Het ging dan in hoofdzaak om Messi en Luis Suárez. Het enige verschil - een toch wel substantieel verschil - is dat de kritiek deze keer kwam van de technisch directeur van FC Barcelona.Dat Abidal zijn boodschap aan die spelers via de media meedeelde, was opvallend. Dat kan op twee manieren uitdraaien: ofwel zijn de geviseerden op scherp gezet, ofwel hebben ze er nu helemaal lak aan. Dat zal de komende wedstrijden duidelijk worden. In ieder geval heeft Abidal zelf nog niet veel indruk gemaakt sinds hij in juni 2018 aangesteld werd als technisch directeur van Barça. Van de inkomende transfers onder zijn bewind konden alleen Clément Lenglet en Frenkie de Jong zich echt doorzetten. De integratie van Antoine Griezmann is nog steeds een werkpunt. De mislukte overgang van Rodrigo Moreno, die afgelopen wintermercato moest overkomen van Valencia om in te springen voor de geblesseerde Luis Suárez, is tekenend voor het transferbeleid bij Barça. De indruk ontstaat dat er geen lijn, geen visie is, want intern was men er niet van overtuigd of Rodrigo het juiste profiel had. Ook daaraan ergert Messi zich.In die context is Quique Setién aan zijn 'ambtstermijn' begonnen. In aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Athletic Bilbao probeerde hij de situatie te ontmijnen door zijn spelers het eerste kwartier van de training een spelletje te laten spelen waarbij er heel wat afgelachen werd. Setién, ook een uitstekend schaakspeler, weet immers dat zijn eerste opdracht erin bestaat om een ploeg te smeden waarin iedereen bereid is zijn ego aan de kant te schuiven. Hij moet dat wel doen in een klimaat van voortdurende onrust. En zoals de pionnen nu op het schaakbord staan, zou zelfs wereldkampioen schaken Magnus Carlsen zich in de haren krabben.Maar de 62-jarige Setién is een ervaren rot in het vak. En FC Barcelona strijdt nog mee op drie fronten. Er is nog niks verloren. Het is nu aan de sfinx om zijn cool te bewaren in de slangenkuil...Steve Van Herpe