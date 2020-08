Iedere dag kan je op sportmagazine.be je sportkennis testen. Vandaag: weet jij welke spelers Kevin De Bruyne assisteerde bij een doelpunt?

20 in de Premier League en tot nu toe 23 in totaal over een heel seizoen, zoveel assists gaf Kevin De Bruyne dit jaar. In zijn hele carrière zit KDB zelfs al aan 203 beslissende passes. Maar weet jij ook aan welke spelers hij die gaf?

Opent de quiz niet? Speel ze dan hier.

Lees ook: De hallucinante cijfers van Kevin De Bruyne

