Iedere dag kan je je sportkennis testen op sportmagazine.be. Vandaag: ken jij alle voetballers die minstens 20 wedstrijden speelden voor Atlético Madrid onder Diego Simeone?

