Iedere dag kan je op sportmagazine.be je sportennis testen. Vandaag: ken jij de keepers met de meeste clean sheets in de beste vijf Europese competities.

Thibaut Courtois heeft hem al voor de derde keer beet. De Trofeo Zamora voor beste keeper in de Spaanse La Liga. Weet jij welke andere doelmannen in de top-30 staan van de beste keepers van dit seizoen in aantal clean sheets?

Opent de quiz niet? Speel ze dan hier.

Thibaut Courtois heeft hem al voor de derde keer beet. De Trofeo Zamora voor beste keeper in de Spaanse La Liga. Weet jij welke andere doelmannen in de top-30 staan van de beste keepers van dit seizoen in aantal clean sheets?Opent de quiz niet? Speel ze dan hier.