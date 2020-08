Iedere dag kan je op sportmagazine.be je sportkennis testen. Vandaag: weet jij welke clubs sinds 1993 in de Champions Leaguefinale stonden?

Vanavond is het weer zover, de Champions Leageu keert terug met de terugwedstrijden in de 1/8e finales. Daarna kan de strijd in Portugal losbarsten voor de felbegeerde finaleplekken. Weet jij eigenlijk welke teams sinds 1993 in die finale stonden?

Opent de quiz niet? Speel ze dan hier.

Vanavond is het weer zover, de Champions Leageu keert terug met de terugwedstrijden in de 1/8e finales. Daarna kan de strijd in Portugal losbarsten voor de felbegeerde finaleplekken. Weet jij eigenlijk welke teams sinds 1993 in die finale stonden?