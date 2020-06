Ieder dag kan je op Sport/Voetbalmagazine je sportkennis testen. Vandaag: ken jij alle voetballers die minstens 30 matchen speelden met Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo werd in februari 35 jaar. Hij heeft al een mooie carrière opzitten: van Portugal naar Engeland over Spanje naar Italië bracht. Hoog tijd dus om eens te polsen of u al zijn teamgenoten kan opsommen. Veel succes!

