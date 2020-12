Sport/Voetbalmagazine brengt deze week alle records van deze generatie Rode Duivels op een rijtje. Test je kennis nu alvast!

Hoewel ze niet in actie komen, staan de Rode Duivels voor een belangrijke week. Donderdag wordt er geloot voor de Final Four van de Nations League (met Spanje, Frankrijk en Italië) en op maandag 7 december gaat in Zürich de loting door van de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar.

België zit als nummer 1 van de FIFA-ranking ook in pot 1 voor de loting. Van die positie konden we tien jaar geleden alleen maar dromen. Deze generatie Rode Duivels vestigde op weg naar de wereldtop een hele resem records, die we deze week in Sport/Voetbalmagazine op een rijtje zetten. Als opwarmertje kan je hier el even je kennis testen.

