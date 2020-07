Iedere dag kan je op Sport/Voetbalmagazine je sportkennis testen. Vandaag: ken jij alle Italianen die sinds 1995 op de shortlist van de Gouden Bal staan?

Vijf keer al mocht een Italiaan de Gouden Bal in ontvangst nemen. De laatste keer was in 2006 na de wereldtitel voor de Azurri. Weet jij ook wie toen de prijs won en welke andere Italianen sinds 1995 kans maakten op de hoofdvogel?

Opent de quiz niet? Speel ze dan hier.

