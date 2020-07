Iedere dag kan je op Sportmagazine.be je sportkennis testen. Vandaag: ken jij de 25 duurste inkomende transfers van Real Madrid?

Vorige zomer was weer een ouderwetse transferperiode voor de Koninklijke. Voorzitter Florentino Pérez liet het geld weer rijkelijk vloeien voor enkele toppers. Het is bijna een traditie geworden, want bijna alle grootste transfers hebben iets met Real te maken. Ken jij dan ook de 25 duurste inkomende transfers van de club?

Opent de quiz niet? Speel ze dan hier.

