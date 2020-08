Iedere dag kan je op sportmagazine.be je sportkennis testen. Vandaag: ken jij alle Spaanse voetballers die sinds 1995 op de shortlist van de Gouden Bal staan?

Spanje heeft er enkele gouden jaren op zitten met de dubbele Europese titel in 2008 en 2012 en tussendoor ook nog eventjes de wereldtitel in 2010. Op clubniveau wonnen Real Madrid en Barcelona ook zowat alle wat er te winnen viel het laatste decennia. Veel Spanjaarden kwamen dan ook in aanmerking om de Gouden Bal te winnen, maar weet jij ook wie?

Opent de quiz niet? Speel ze dan hier.

