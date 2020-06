Ieder dag kan je op sportmagazine.be je sportkennis testen. Vandaag: ken jij alle voetballers die sinds 2015/16 ieder seizoen 15 keer of meer scoorden in de Premier League?

De Bundesliga kent weldra zijn kampioen, in La Liga zijn ze alweer een speeldag verder en in de Serie A kennen ze woensdag al hun bekerwinnaar. Dan is het hoog tijd voor de Premier League om terug te keren, maar ken jij alle topschutters van de voorbije jaren die meer dan 15 keer wisten te scoren in een seizoen? De ideale voorbereiding op de hervatting van de grootste competitie ter wereld, natuurlijk.

Lees ook: Waarom Kevin De Bruyne beter vertrekt bij Manchester City

De Bundesliga kent weldra zijn kampioen, in La Liga zijn ze alweer een speeldag verder en in de Serie A kennen ze woensdag al hun bekerwinnaar. Dan is het hoog tijd voor de Premier League om terug te keren, maar ken jij alle topschutters van de voorbije jaren die meer dan 15 keer wisten te scoren in een seizoen? De ideale voorbereiding op de hervatting van de grootste competitie ter wereld, natuurlijk.