Iedere dag kan je op Sportmagazine.be je sportkennis testen. Vandaag: ken jij alle voetballers waarmee Wayne Rooney minstens 50 keer speelde?

Wayne Rooney speelt tegenwoordig bij Derby County in de Engelse tweede klasse. Naast speler is hij er ook assistent-trainer, want iemand met zo een palmares als dat van de Engelse aanvaller is haast voorbestemd om coach te worden. Vooral in zijn periode bij Manchester United reeg hij de trofeeën aaneen. Maar weet jij ook met welke spelers hij dat in zijn carrière deed?

