Racing Genk heeft dinsdag op de vierde speeldag van groep E in de Champions League met 2-1 verloren van Liverpool. De Limburgers konden de schade beperken, maar blijven wel afgetekend laatste met één op twaalf.

Liverpool-coach Jürgen Klopp voerde liefst zes wissels door in vergelijking met afgelopen weekend, Divock Origi was een van de nieuwkomers in zijn basiself. De Reds domineerden van bij de aftrap en de eerste kans leverde meteen een doelpunt op. Dewaest kreeg een bal ongelukkig tegen het lichaam, in een warrige fase wist Georginio Wijnaldum (14.) de 1-0 in doel te prikken.

Liverpool bleef de eerste helft dominant - Genk brak nooit of te nimmer door - en toch waren het de Limburgers die kort voor rust wisten te scoren. Heynen bracht een hoekschop tot bij Aly Samatta (40.), die de gelijkmaker binnenkopte aan de eerste paal.

De eerste grote kans na de rust was voor Origi, die het van ver probeerde, maar doelman Coucke bracht redding. Drie minuten later stond het wel 2-1: Genk kon het snelle getik bij Liverpool even niet volgen, Alex Oxlade-Chamberlain (53.) draaide zich vrij en trapte in de verste hoek. Het was net als voor de rust eenrichtingsvoetbal van een bij vlagen imposant Liverpool, maar de score liep niet verder op.

Nog in groep E speelden Napoli en Salzburg 1-1 gelijk. Dries Mertens startte in de basis bij de thuisploeg, maar moest na 73 minuten naar de kant. Topscorer Erling Braut Haaland (11.) bracht de Oostenrijkers op voorsprong vanop de stip, Hirving Lozano (44.) maakte net voor de pauze gelijk. Liverpool wipt over Napoli naar de leiding met negen punten. Mertens en co hebben er acht, Salzburg vier.