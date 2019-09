Inter won met 1-2 op bezoek bij Cagliari en Romelu Lukaku werd matchwinnaar na het succesvol omzetten van een penalty. In de aanloop naar zijn beslissende trap werd hij echter overspoeld met apengeluiden vanuit de Cagliari-spionkop. Komen ze er opnieuw ongestraft mee weg?

Met een zes op zes begon Inter goed aan het seizoen. Lukaku en spitsbroeder Lautaro Martinez scoorden elk hun tweede van het seizoen, waardoor de tegentreffer van João Pedro Cagliari Calcio dus geen punten opleverde. Het waren echter voetnoten in een wedstrijd die wederom zal onthouden worden door de oerwoudgeluiden van de thuisaanhang. Dit keer was Lukaku slachtoffer, toen hij zich klaarzette voor z'n strafschop. Anders dan Sulley Muntari en Moise Kean bleef de Belg echter stoïcijns.

Update: op Instagram heeft Lukaku nu gereageerd op de taferelen in het stadion gisteren. 'We zetten stappen achteruit', liet hij optekenen.

'De voorbije maand zijn veel spelers het slachtoffer geworden van racisme. Ikzelf gisteren ook. Voetbal is een spel waar iedereen van moet kunnen genieten. Elke vorm van discriminatie die onze sport te schande maakt, mogen we niet accepteren. Ik hoop dat alle voetbalbonden ter wereld krachtig zullen optreden van discriminatie. Ook sociale mediaplatformen als Instagram, Twitter of Facebook en voetbalclubs zelf moeten strenger worden. Elke dag zie je wel een racistische opmerking bij een bericht. Dat zeggen we al jaren, maar er gebeurt niks.'

Onbestraft

Nog steeds blijft het aanhoudende racisme in het Italiaanse voetbal onbestraft. Muntari liep in 2017 gewoon van het veld toen de scheidsrechter hem een gele kaart onder de neus schoof omdat hij klaagde over de gezangen. Kean ging met de armen wijd voor de spionkop staan toen hij scoorde voor Juventus bij Cagliari. Een soort stil protest. Een statement waar zijn Italiaanse ploegmaat Leonardo Bonucci niet mee gediend was. Hij schoof toen zelfs een deel van de schuld in Keans schoenen maar nam nadien zijn woorden terug.

Ook zijn ploegmaat Blaise Matuidi klaagde in 2018 over racistische gezangen richting zijn persona. Hij ontving dan wel excuses van club en fans de dag nadien, de Italiaanse voetbalfederatie Federcalcio zette clubs, zelfs recidivist Cagliari, bijna telkens uit de wind. Hellas Verona betaalde eens een boete van €20.000 voor discriminatie. Het bracht blijkbaar geen enkele verbetering.

Slechte opvoeding

Intercoach Antonio Conte was misschien tevreden met het resultaat, ook hij pleitte op de persconferentie openlijk voor actie vanuit de Italiaanse voetbalinstanties al hoorde Conte het zelf niet. 'Vanop de bank merkte ik niks van de oerwoudgeluiden. Toch is het zeker waar dat de supporters in onze competitie een betere opvoeding nodig hebben. Mij collega Carlo Ancelotti (coach van Napoli) klaagde ook al meermaals over het probleem op sommige velden.'

Niet enkel in Italië heerst nog een discrimatieissues. In de Premier League wordt het racisme echter uitgebreider op de sociale media gegooid en verspreid, dan in de stadions. De Engelse federatie reageerde alvast op de schreeuw om verandering van spelers zoals Paul Pogba en onderzoekt nu hoe het de online haatreacties kan tegenhouden en/of bestraffen.