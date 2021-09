De Engelse internationals Raheem Sterling en Jude Bellingham zijn donderdagavond racistisch beledigd door Hongaarse supporters tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd in het Puskas Stadion in Boedapest. De Wereldvoetbalbond FIFA belooft 'gepaste actie'.

Zo waren er op bepaalde momenten apengeluiden te horen. Voor de aftrap jouwden Hongaarse fans de Engelse spelers ook uit toen die knielden.

De Engelse voetbalbond zegt in een reactie om een onderzoek te vragen bij de FIFA.

Europees vicekampioen Engeland won in Boedapest overtuigend met 0-4 tegen Hongarije. Raheem Sterling brak tien minuten na rust de ban.

Bij de cornervlag kreeg hij bij het vieren heel wat voorwerpen naar zich toegeworpen. Sterling reageerde niet, Declan Rice deed alsof hij uit een van de bekers dronk. Harry Kane (63.), Harry Maguire (69.) en Rice (87.) diepten de voorsprong uit. Bellingham kwam niet in actie, Sterling speelde de hele partij.

Toeschouwers

Hongarije moet wegens discriminerend gedrag van zijn fans tijdens de EK-wedstrijden van deze zomer zijn volgende twee UEFA-thuiswedstrijden zonder toeschouwers afwerken. De wedstrijden in de WK-kwalificaties vallen echter onder de bevoegdheid van de Wereldvoetbalbond (FIFA), bijgevolg waren er donderdagavond wel toeschouwers toegelaten.

De Engelse FA verspreidde na de match een persbericht om zijn ongenoegen te uiten. 'We zijn extreem ontgoocheld over de berichten van racistisch gedrag tegenover sommige van onze Engelse spelers. We zullen de FIFA vragen deze zaak te onderzoeken. We blijven de spelers en staf steunen in onze collectieve overtuiging om discriminatie in al zijn vormen aan te pakken.'

Reactie FIFA

Die FIFA belooft intussen 'gepaste actie', nadat ook de Britse premier Boris Johnson had aangemaand tot actie.

'Eerst en vooral verwerpt de FIFA ten strengste elke vorm van racisme en geweld en heeft de bond een heel duidelijk nultolerantiestandpunt voor zulk gedrag in voetbal', klinkt het in een statement. 'De FIFA zal gepaste actie treffen zodra de matchverslagen over de wedstrijd van gisteren tussen Hongarije en Engeland zijn ontvangen.'

