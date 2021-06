Het Oostenrijkse woelwater Marko Arnautovic heeft van de UEFA één speeldag schorsing gekregen wegens beledigende uitlatingen aan het adres van zijn Noord-Macedonische tegenstander Ezgjan Alioski. Dat deelde de Europese voetbalbond woensdag mee.

De 32-jarige spits van het Chinese SH SIPG werd ervan beschuldigd na zijn doelpunt in de 3-1 zege tegen Noord-Macedonië zondag twee spelers van Noord-Macedonië beledigd te hebben. Er zou ook sprake zijn geweest van racistische uitlatingen, maar dat werd door de UEFA niet weerhouden.

De voetbalbond van Noord-Macedonië had bij UEFA aangedrongen op een straf voor de speler. Arnautovic ontkende in eerste instantie, maar bood toch zijn verontschuldigingen aan.

Door de schorsing van één speeldag mist Arnatuovic het duel met Nederland. Beide landen hebben na de eerste wedstrijd drie punten.

