Radja Nainggolan is niet langer een speler van Inter Milaan. De Italiaanse kampioen deelde dinsdag mee dat het nog tot de zomer van 2022 lopende contract met de voormalige Rode Duivel in onderling overleg beëindigd werd.

De 33-jarige Nainggolan was sinds 2018 een speler van Inter. Eerder was het jeugdproduct van Germinal Beerschot in de Serie A bij Piacenza (2005-2010), Cagliari (2010-2014) en AS Roma (2014-2018) aan de slag. De voorbije seizoenen werd de middenvelder door Inter weer aan uitgeleend aan Cagliari. Daar zal hij volgens Italiaanse media zijn carrière voortzetten.

📃 | STATEMENT



FC Internazionale Milano can confirm that Radja Nainggolan’s contract with the club has been terminated by mutual consent.https://t.co/l6bRvlXNwW — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) August 10, 2021

