De 30-jarige Venezolaanse doelman, die in augustus aan de slag ging bij de promovendus, looft coach Marc Brys als grensverlegger.

'Onze coach is een echte mensenkenner', stelt Rafael Romo, die eind september onder de lat Daniel Iversen (die ondertussen terugkeerde naar Leicester City) verving. 'Ik beschouw hem als een vader, maar vooral als een vriend. Hij zorgde ervoor dat ik mijn grenzen verlegde, hij heeft dus zeker een aandeel in mijn persoonlijke ontwikkeling. De trainer is streng maar bijzonder correct. Daarom dwingt hij ook zoveel respect af. (grijnst) Fysiek is hij de meest veeleisende die ik ooit al meemaakte. En die aanpak loont.'

Gunstige curve

'Ik tekende tot 2022, maar kijk - gezien mijn verleden - niet te ver vooruit', gaat Romo verder. 'Door de huidige moeilijke situatie in Venezuela lijkt een terugkeer onrealistisch. Heel wat van onze familie woont in de buurt van Barcelona. Dat is dus een mogelijkheid die we zeker achter de hand houden. Voor onze kinderen en hun toekomst zou het beter zijn om in Europa te blijven. In mijn hoofd zie ik mezelf zeker nog zes tot acht jaar meedraaien. Eigenlijk zit ik nu, op mijn dertigste, in een gunstige curve. Naar mijn gevoel zit ik nu aan 70 tot 75 procent van mijn mogelijkheden.'

Dromen

'De belangrijkste details waar ik aan schaaf, zijn het voetenspel en het nemen van de juiste beslissingen onder druk', vervolgt de Zuid-Amerikaan. 'Ik kijk veel naar Jan Oblak van Atlético Madrid. Een actieve doelman, die niet enkel teert op zijn lijnreflexen maar ook goed het spel goed leest en durft uit te komen.'

'Ik profiteer momenteel van de juiste teambalans', beweert Romo. 'Het is knap van de technische staf dat spelers zoals Kamal Sowah en Thomas Henry zo probleemloos meedraaien in de hoogste reeks. Want ik zag hen nog aan het werk in 1B. OH Leuven verdient na dit mooie seizoen zeker een plaats bij de eerste vier. Het mag ook dromen van een plek in play-off 1. Als underdog kunnen stunten, dat blijft het meest plezante in de sport. Wij voelen ons uitstekend in die rol.'

Lees het volledige interview met de keeper van OH Leuven in Sport/Voetbalmagazine van 10 februari of in onze Plus-zone.

