De BBC sprak met Raheem Sterling over racisme naar aanleiding van de moord op George Floyd.

Sinds de moord op de 46-jarige George Floyd door een agent op 25 mei in Minneapolis zijn er wereldwijd protesten losgebarsten. Ook in Brussel kwamen het afgelopen weekend 10.000 mensen op straat om te betogen tegen racisme en politiegeweld.

De stem van Raheem Sterling, die op 17 mei met Manchester City de Premier League hervat tegen Arsenal, kon daarin niet ontbreken. Sterling is al jaren het uithangbord van de strijd tegen racisme in Engeland. 'De enige ziekte die we nu bestrijden, is het racisme. Net zoals met de coronapandemie willen we een manier vinden om het te stoppen', zegt hij in een interview met de BBC.

'Dat is ook wat al de protesteerders aan het doen zijn. Zij zoeken naar oplossingen en willen een manier vinden om de onrechtvaardigheid te bestrijden waarvan ze getuige zijn.'

'Zo lang ze dat maar vreedzaam en veilig doen, niemand kwetsen en niet inbreken in winkels', zegt Sterling.

Meer dan woorden

Op de vraag of racisme zijn job als voetballer harder maakt, zegt de winger van Manchester City: 'Eerst en vooral: ik denk niet aan mijn job wanneer dingen zoals dit gebeuren. Dan denk ik aan wat correct is.'

'Je kan niet blijven incasseren, op dat punt zijn we nu gekomen. Gemeenschappen en mensen met een andere achtergrond - en zeker zwarte - kunnen dit niet meer aan.'

'Dit is nu al honderden jaren aan de gang. Mensen zijn moe en zijn klaar voor verandering. Ik blijf dat woord maar herhalen. Ik zie op sociale media heel wat mensen de zaak ondersteunen. Maar dit heeft meer nodig dan alleen maar woorden.'

'Verandering moet geïmplementeerd worden', zegt Sterling. 'Wat ik alvast ga blijven doen, is het debat levend houden en de mensen in de voetbalindustrie laten nadenken over wat ze kunnen doen om iedereen in dit land gelijke kansen te geven.'

'Hopelijk kan die denkoefening ook in andere industrieën gemaakt worden', besluit Sterling, 'en in de alledaagse maatschappij en het systeem ook.'

