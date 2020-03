Sport/Voetbalmagazine brengt deze week een exclusief interview met Raheem Sterling, sterspeler van Manchester City en man met een missie. Hij praat openlijk over het racismeprobleem waarmee de voetbalwereld kampt.

'Ik ben opgegroeid in Londen, in een multiculturele wijk waar ik nooit een racistische opmerking heb gekregen', vertelt Sterling. 'De eerste keer dat ik met dat probleem geconfronteerd werd, was toen ik bij de Academy van Liverpool terechtkwam. Ik was vijftien en ik kwam uit de les toen een kerel mij beledigde omdat ik een donkere huidskleur heb, maar ook omdat ik bij Liverpool voetbalde.'

Hij merkt dat vooral het voetbalmilieu met een probleem kampt op dat vlak.

Sterling: 'In het voetbal denken veel mensen dat racistische opmerkingen gemakkelijk weggelachen worden. Als een groep supporters verwijst naar de huidskleur van een speler, dan zal misschien één persoon zeggen dat dat ongepast is, maar alle anderen zullen hem antwoorden: 'Ach kom, dat is toch maar een grapje.' Zulke redeneringen werden lang aanvaard in het voetbalmilieu.'

'Toen ik jonger was, heb ik geregeld choquerende commentaren gehoord in de kleedkamer. Dan dacht ik bij mezelf: maar wacht eens, meent die kerel dat nu? Dat soort humor is geruime tijd de norm geweest.'

Niet serieus genomen

Een communiqué van de ultra's van Inter Milaan vorig jaar - ze rechtvaardigden hun racistische gezangen door aan te geven dat ze bedoeld waren om de tegenstander uit evenwicht te brengen - lijkt te bewijzen dat het nog steeds de norm is. Sterling zucht: 'Het stoort me niet dat supporters kwaad op mij zijn, dat ze me beledigen of dat ze verschrikkelijke dingen naar me roepen, zolang ze niet refereren aan mijn huidskleur. Dat is onaanvaardbaar, lager kan je niet vallen.'

'Het probleem is dat racisme in het voetbal vaak niet serieus genomen wordt. Ik heb de indruk dat supporters die seksueel geladen zaken zingen in het stadion, zwaarder gestraft worden dan fans die racistische gezangen aanheffen. Blijkbaar vinden mensen dat minder erg.'

Interland Bulgarije - Engeland

Heeft hij ooit overwogen om het terrein te verlaten bij racistische gezangen? De interland Bulgarije-Engeland vorig jaar, een wedstrijd die tot twee keer toe werd stilgelegd vanwege oerwoudgeluiden, was bijvoorbeeld een goede aanleiding. 'Het ging om een lastige uitwedstrijd die we wonnen, met 0-6 zelfs', zegt de Man City-vedette. 'In zekere zin was dat het belangrijkste. Het beste antwoord op oerwoudgeluiden is volgens mij een wedstrijd met zo'n grote marge winnen. Daar hebben die zogenaamde supporters meer van afgezien dan wanneer we van het veld zouden gestapt zijn.'

Pierre-Etienne Minonzio

Lees het volledige interview met Raheem Sterling in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 1 april.

