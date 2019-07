De Nations League, het EK U21, de Copa América, de Africa Cup, de Gold Cup, ... De internationale toernooien overlappen elkaar, terwijl clubs opnieuw aan hun voorbereiding begonnen en de Jupiler Pro League over ruim twee weken alweer van start gaat. 'Organisaties zoals de FIFA en UEFA ruiken overal geld.'

In een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag gaf de chef van sportkledijgigant Adidas, Kasper Rorsted, zijn visie over de huidige voetbalsituatie. 'De fans raken verveeld door de overmaat aan wedstrijden en toernooien die op het scherm verschijnen.'

Meer afwisseling

Rorsteds opinie is niet nieuw. Veel fans uitten in het verleden al hun ongenoegen over de overvloedigheid aan te volgen competities. Nu een miljoenensponsor zoals Adidas eenzelfde mening deelt, kan me stiekem hopen op een game changer. 'Na een lang seizoen raak je als voetbalfan uitgeput. Zenders zouden voor afwisseling moeten zorgen. Geef bijvoorbeeld eens meer aandacht aan tennis- of handbalwedstrijden.'

De Deen gebruikt de Nations League als ultiem voorbeeld: 'Organisaties zoals de FIFA en de UEFA blijven steeds nieuwere competities ontwikkelen om zo ook meer sponsors aan te trekken of meer uitzendrechten te kunnen verkopen aan tv-zenders.' Ongelijk kan je hem niet geven. Sinds de laatste wedstrijden van de nationale liga's werden afgewerkt, kregen we eerst de finales van de Europa League en de Champions League. Daarna volgden in sneltempo de (halve) finale van de Nations League, de Copa América in Brazilië, de Gold Cup in de Verenigde Staten, het EK U21 in Italië en het WK voor vrouwen in Frankrijk. De Africa Cup in Egypte loopt nog tot 19 juli, een week voor de Belgische competitie herbegint.

Ondertussen werden de kwalificaties voor EL en CL al opnieuw op gang getrapt. 'Te veel is te veel', besluit Rorsted.