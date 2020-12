Sport/Voetbalmagazine sprak met Ralf Rangnick, de patriarch van de nieuwe school van het Duitse voetbal. Een opwarmertje.

U ontdekte Mané, Werner, Firmino, Haaland,... toen dat nog adolescenten waren. Waar ligt de sleutel om een toekomstige grote voetballer te zien?

Ralf Rangnick: 'Dat hij goed is aan de bal, is een groot voordeel. Snelheid, ritme, versnelling,... dat is allemaal belangrijk. Maar het belangrijkste is niet snel lopen maar snel denken: in staat zijn om de situatie te analyseren en meteen te beseffen hoe de bal gespeeld moet worden. Als je daar mentaliteit en persoonlijkheid aan toevoegt, heb je een grote.

'Dan moet je je afvragen: is die speler tevreden na een of twee goede wedstrijden, na een of twee goede seizoenen of blijft hij ambitieus? Toen Joshua Kimmich op zijn achttiende naar Leipzig kwam, kon je zijn ambitie en zijn agressiviteit elke seconde op training voelen. Hij is een heel goeie speler, technisch en sterk. Maar zijn grootste pluspunt is zijn persoonlijkheid. Hij is nooit tevreden.

'Dat was ook zo met Thomas Müller. Toen hij negentien jaar was, zag ik hem bezig met de reserven van Bayern München tegen Stuttgarters Kickers in derde klasse. Toen we na de wedstrijd terug naar huis keerden, vroegen mijn zonen me: 'Papa, wat ga je doen met die jongen met de dunne benen? Dat is geen goeie speler!' En ik zei hen: 'Binnen twee jaar is hij Duits international, dat beloof ik jullie.''

Hoe ga je het best op zoek naar spelers?

Rangnick: 'De scouts bij Leipzig bekijken dag in dag uit beelden van topspelers toen ze zestien jaar waren. Om te bekijken welke ontwikkeling ze gemaakt hebben.'

'Twee jaar geleden maakten we een analyse van de clubs die de kwartfinales van de Champions League haalden: 80 procent van de 200 deelnemende spelers zaten op hun zeventiende al bij de volwassenen. Vrij vertaald betekent dat dat een toptalent van zeventien jaar niet bij de U19 moet voetballen. Als je hem niet met de A-kern kan laten meetrainen bij jouw club, leen hem dan uit aan een club uit tweede of derde klasse. Dat is het geheim van het succes van Red Bull Salzburg.'

'In Portugal gebeurt hetzelfde: de reserven kunnen in tweede klasse aantreden. Daarom produceren FC Porto, Sporting Clube en Benfica zoveel toptalenten.'

U zei dat spelers snel beslissingen moeten kunnen nemen. Welk model gebruikt u om na te gaan of een speler mentaal snel is?

Rangnick: 'Je moet hen alleen beoordelen op de beslissingen die ze onder druk nemen, tijdens de momenten in de wedstrijd wanneer er geen tijd of ruimte is om te handelen. Je moet je scouts ook opleiden in die zin. Goals en mooie dribbels kunnen je misleiden.'

Door Diego Torres

Lees het volledige interview met Ralf Rangnick in Sport/Voetbalmagazine van 9 december of in onze Plus-zone.

