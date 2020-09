Bij de Duitse eersteklasser Mainz, de club van Dimitri Lavalée, is coach Achim Beierlorzer ontslagen. Zondag was het ook al de beurt aan David Wagner van Schalke 04, waar Benito Raman speelt.

Mainz begon het seizoen met een 3-1 nederlaag bij RB Leipzig en ging zaterdag in eigen huis met 1-4 onderuit tegen Stuttgart. 'We hebben een lang en open gesprek gehad over hoe we het team een nieuw perspectief konden geven', vertelde sportdirecteur Rouven Schoeder. 'Daaruit vloeide de beslissing voort om de samenwerking met Beierlorzer stop te zetten.'

Assistent Jan-Moritz Licht neemt voorlopig over. Beierlorzer was nog maar een jaar in dienst bij Mainz, na zijn eerder ontslag bij reeksgenoot FC Keulen. 'Ik ben heel teleurgesteld met deze beslissing', klinkt het in een eerste reactie. 'Maar het team wil ik alle geluk wensen voor de toekomst.' Het is al het tweede ontslag dit seizoen in de Duitse Bundesliga.

Zondag werd David Wagner aan de deur gezet bij Schalke 04, na de slechtste competitiestart in de geschiedenis van de Bundesliga. Voormalig bondscoach Marc Wilmots wordt genoemd als mogelijke opvolger.

