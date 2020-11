Ooit voetbalde de Algerijnse verdediger Ramy Bensebaini op het Lisp, vandaag blinkt hij met Borussia Mönchengladback uit in de Champions League.

Een paar weken geleden moest Neel De Ceulaer, voor het failliet van Lierse nog erevoorzitter (en voormalig speler én manager), zijn bril even wat beter zetten tijdens de Champions Leaguewedstrijden van Borussia Mönchengladbach tegen Inter en Real Madrid. Vanuit de woonkamer hoorde hij de vraag: 'Is dat niet die verdediger die bij ons af en toe een penaltyfout maakte?' Het was inderdaad de Algerijnse verdediger Ramy Bensebaini die in het seizoen 2014-2015 als negentienjarige verdediger een seizoen bij toenmalig eersteklasser Lierse voetbalde. Ondertussen zit de 25-jarige Algerijn dus in Duitsland waar hij bij Mönchengladbach alle lof krijgt, ook omdat hij zowel op de linksachter als centraal in de verdediging quasi foutloos voetbalt en nog actief meehelpt aan de opbouw. In de voorbereiding depanneerde hij al eens als centrale middenvelder, en ook dat deed hij foutloos. Bensebaini, die intussen al 32 interlands speelde voor Algerije, is nu onbetwist titularis, nadat hij vorig seizoen al 19 Bundesligamatchen afwerkte, waarvan 16 in de basis. Voorheen was hij ook bij het Franse Rennes, de ploeg van Jérémy Doku, basisspeler in de Ligue 1 én de Europa League.De Ceulaer heeft weinig herinneringen aan de speler die toen ook al afwisselend als centraal verdediger en als linksachter speelde, maar nog geen basisplaats had. Van de 30 wedstrijden in de Belgische hoogste klasse startte hij 19 keer in de basis. Lierse leende hem van zijn Algerijnse club Paradou, nadat hij zijn opleiding had gekregen aan de Academie van Jean-Marc Guillou in de Algerijnse hoofdstad Algiers. Na dat seizoen op het Lisp leende zijn Algerijnse club hem uit aan het Franse Montpellier dat hij nadien verliet voor Rennes. Het verschil tussen de beloftevolle verdediger van toen en de sterkhouder in de CL nu toont volgens De Ceulaer nog eens aan dat je jonge spelers niet te snel moet afschrijven. 'Als je me vraagt of ik ooit had gedacht dat hij op een dag CL zou spelen, moet ik eerlijk toegeven: nee, nooit. Sommige spelers zijn klaar op hun achttiende, anderen hebben wat meer tijd nodig en staan er pas op hun 23e. Het is één van de vele spelers die bij ons ongemerkt zijn aangekomen en al even ongemerkt weer vertrokken zijn.'