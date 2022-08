Voor het eerst in 57 jaar speelt Union nog eens Europees. In de derde voorronde van de Champions League ontmoet het Rangers FC, dat vorig seizoen de finale haalde van de Europa League. De Schotse grootmacht wil dat succes herhalen: na een prima voorbereiding lijkt het klaar voor een nieuw topseizoen.

Rangers startte sterk aan het nieuwe seizoen en verloor maar één match in de hele voorbereiding. Winst in een oefenwedstrijd tegen West Ham United stemde coach Giovanni van Bronckhorst uitermate gelukkig: 'Ik denk dat vandaag een goede test was voor ons, tegen een sterke tegenstander. Ik kan veel positieve punten uit deze wedstrijd halen. We hadden de volledige controle over de match en maakten een paar uitstekende goals, over het algemeen was het echt een positieve avond.'Het was pas in de laatste week voor de start van de competitie dat het verloor. Tottenham smeerde hen een 1-2-nederlaag aan maar ook in die wedstrijd zag de Nederlandse trainer veel goeds: 'Ik verlies liever tegen teams van dit kaliber met goed voetbal, dan dat ik tegen mindere goden speel en met matig voetbal de winst pak. Dit soort wedstrijden geeft ons een veel betere kijk op de zaak en geeft ons de kans om te ontwikkelen.'De mercato brengt goed nieuwsDe Schotten konden voorlopig het overgrote deel van de kern behouden en vulden dat aan met enkele aanwinsten. Het zocht op de transfermarkt vooral naar jonge talenten. Zo werd Rabbi Matondo gehaald, de Welshe spits die eigendom was van Schalke 04, deed het voorbije jaar nog ervaring op bij Cercle Brugge en bewees er klaar te zijn voor een stap hogerop. Rangers kon ook Ridvan Yilmaz verleiden tot een overtap naar Glasgow. Hij stond op het lijstje van heel wat grotere clubs. De linksachter komt over van Besiktas en moet Calvin Bassey doen vergeten, die naar Ajax trok voor 23 miljoen. Daarnaast verwelkomde Rangers ook Ben Davies. De 26-jarige centrale verdediger kwam bij Liverpool niet vaak aan de bak en wordt nu verkocht na een uitleenbeurt bij Sheffield United. Veel versterking dus voor de Schotse recordkampioen. Geen overbodige luxe, aangezien het opnieuw op alle fronten wil meedoen. Eervol in EuropaRangers pakte vorig jaar dan wel de titel niet, toch kan het terugkijken op een geslaagd seizoen. Het werd tweede op vier punten van kampioen Celtic, won de Schotste beker en verloor maar nipt de finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Vooral het Europese verhaal stemde de fans gelukkig. Op het parcours naar de finale werden onder meer Borussia Dortmund, SC Braga en RB Leipzig gewipt. De Schotten konden hun mooie campagne echter niet verzilveren in de finale. Het verloor op strafschoppen en wel op een heel zure manier. Net voor affluiten kwamen Aaron Ramsey en Kemar Roofe (ex-Anderlecht) in de ploeg om een penalty te trappen, maar manager Giovanni van Bronckhorst kreeg het deksel op de neus: Ramsey miste zijn elfmeter en een Schotse tragedie voltrok zich. Oude bekendenBij Rangers wordt het vanavond ook uitkijken naar enkele oude bekenden uit de Jupiler Pro League. We hebben het al gehad over Matondo en Roofe, maar er is ook nog Ianis Hagi, zoon van, die even uitkwam voor Genk en dan op uitleenbasis naar Schotland werd gestuurd. Daar zagen ze wel iets in hem en dus namen ze hem definitief over. Normaliter zullen we hem niet zien in de wedstrijd, want hij kampt met een blessure. Wie misschien wel op minuten mag rekenen is Fashion Sakala. De ex-goalgetter van Oostende trok veel ogen naar zich toe aan de kust en bekroonde zijn sterke seizoen met een knappe transfer. Maakt Union kans? Door de goede prestaties mag Rangers aantreden in de voorrondes van de Champions League. Union is de voorlaatste horde richting de groepsfase en in Schotland gaan ze er eigenlijk al van uit dat ze hun ticket al mogen boeken. Union verloor een paar van zijn basispionnen, onder wie Casper Nielsen en Denis Undav, en lijkt een pak minder sterk.Een blik op de selecties toont dat ook pijnlijk aan: die van Rangers is met 131 miljoen precies 100 miljoen meer waard. De exacte budgetten van de clubs zijn niet gekend, maar CEO van Union Philip Borremans liet vorig jaar uitschijnen dat ze het tweede laagste budget hadden van de Jupiler Pro League. Daar komt nu wel wat bij, maar zeker niet even veel als wat ze in Schotland hebben verdiend aan hun Europese campagne. Die bracht naar schatting zo'n extra 30 miljoen euro op. De wedstrijd van dinsdag heeft alle kenmerken van David tegen Goliath. Een opsteker voor Union is dat de sterspeler van Rangers geblesseerd is. De Colombiaanse spits Alfredo Morelos viel uit tijdens de internationale break in maart en herstelt nog steeds. Ondanks zijn blessure werd hij toch nog topschutter van het team en werd hij zelfs verkozen tot speler van het jaar. De kans dat hij de wedstrijd haalt is klein, hij maakte nog geen enkele minuut in de voorbereiding. Voor de rest is het uitkijken naar Ryan Kent. De winger werd eerst door Liverpool uitgeleend, maar kwam in 2019 definitief over. Die transfer bleek een schot in de roos. Hij werkt enorm hard en legt enorm veel meters af voor zijn team. De flankspeler scoort ook vlot, wat van hem een enorm wapen maakt. Union is zeker niet kansloos, na de promotie naar eerste klasse bewees het al dat de Brusselaars niet te onderschatten zijn. Het team van de nieuwe coach Karel Geraerts zal een snuifje van de magie die het vorig jaar op de mat legde moeten terugvinden om door te stoten.Door Siemen Caveye