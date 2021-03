De Glasgow Rangers zijn voor het eerst sinds 2011 weer kampioen geworden in de Schotse eerste voetbalklasse. Het team van trainer Steven Gerrard won de titel dankzij een gelijkspel zondag van eeuwige rivaal Celtic.

De Rangers versloegen eerder dit seizoen in de Europa League zowel Standard Luik (in de poulefase) als Antwerp (in de zestiende finales).

Met 20 punten voorsprong en nog maar zes wedstrijden te spelen kunnen de Rangers de titel niet meer kwijtspelen. Zaterdag wonnen ze met 3-0 van St. Mirren, de 28e competitie-overwinning van het seizoen. Het team uit Glasgow is na 32 wedstrijden nog steeds ongeslagen. Voor Steven Gerrard, voormalige sterspeler van Liverpool, is het de eerste trofee met de Rangers, in zijn derde seizoen als trainer. Celtic won de vorige negen landstitels.

