Zondag is Rangers FC dankzij het 0-0-gelijkspel van aartsrivaal Celtic vroegtijdig kampioen geworden. De Schotse kampioen van 2020/21 samengevat in vijf weetjes.

'Deze club kwam terug uit de hel', verklaarde Rangers-coach Steven Gerrard zaterdag na de 3-0-overwinning tegen Saint Mirren. De kans dat zijn ploeg het kampioenschap nog zou weggeven was erg klein. Als Celtic een dag later niet zou winnen van Dundee United, mochten The Gers zich al kampioen van Schotland noemen.Dat betekent dat de ploeg uit Glasgow ongeslagen kampioen is geworden. Momenteel heeft Stevie G's ploeg 28 overwinningen en vier gelijke spelen na 32 wedstrijden. Die timing valt perfect, want over twee weken wachten de Celtics hen op.Vóór dit weekend waren ze voor de ploeg van Kemar Roofe en Ianis Hagi de grootste uitdaging om ongeslagen kampioen te worden. Nu zijn ze de grootste hindernis in de race naar een kampioenschap zonder nederlaag. De thuisploeg, die ook nog eens een erehaag moet vormen, zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Steven Gerrards speelstijl heeft gelijkenissen met die van Jürgen Klopp. Een opvallend element daarin is de aanvallende productivitieit van de flankverdedigers. Dit seizoen draait het wat minder op Anfield Road, maar tot vorig seizoen waren Andy Robertson en Trent Alexander-Arnold twee van de meest opmerkelijke flankverdedigers in het aanvallende aspect. Zo gaf rechtsachter TAA vorig seizoen nog dertien Premier League-assists en maakte hij vier doelpunten.In Glasgow gaan ze daarin nog een stapje verder. Rechtsback en tevens kapitein James Tavernier is zowel topschutter als beste assistgever van de club dit seizoen. Met elf doelpunten houdt hij momenteel alle spitsen achter zich. In de assistranglijst staat hij met Ianis Hagi op een gedeelde eerste plaats met negen assists. Dit is niet het eerste seizoen dat Tavernier zo vaak scoort. In 2018/19 deed hij met veertien doelpunten nog beter.De rivaliteit tussen Rangers en Celtic reikt verder dan enkel de derby. Het gaat zelfs voorbije de langdsgrenzen. Sommige ex-spelers van The Light Blues weigeren bij hun nieuwe clubs deel te nemen aan de groepshuddle voor een wedstrijd. Dat doen ze omdat het bij The Celts al sinds 1990 een vaste traditie is om hun samenhorigheid te tonen, wat de stadsrivalen dan weer weigeren.Zo blijven de Schotse Sheffield United-spelers John Fleck en Oli McBurnie rechtstaan wanneer hun ploeggenoten zich bukken om elkaar aan te moedigen. McBurnie supporterde als kind voor de blauwe ploeg uit Glasgow terwijl Fleck er zijn opleiding genoot. Ook Derby County-verdediger George Edmundson, gehuurd van Rangers, weigert voorover te buigen tijdens de groepsknuffel.De basis van deze uitzonderlijke prestatie is een uitstekende defensie. Met 77 gemaakte goals is het veruit de beste club in Schotland, maar de verdedigende prestatie is nog indrukwekkender. Na 32 wedstrijden incasseerden The Gers maar negen (!) tegendoelpunten. Dat maakt de Europese confrontaties met Antwerp nog opvallender waar het vijf doelpunten binnenkreeg in twee wedstrijden. Normaliter zit het slot op de deur van het Ibrox Stadium.Exact tien jaar geleden wonnen The Teddy Bears voor het laatste de Schotse landstitel. Door financiële problemen werd de ploeg al een jaar later teruggezet naar het vierde niveau. De terugkeer naar het de eerste klasse werd direct ingezet en al in 2016 waren ze terug in de Premiership.Sinds 2011 wonnen de buren uit Celtic Park negen kampioenschappen op een rij. Nu zijn The Celts 51 keer landskampioen, maar nog zijn ze niet dé recordkampioen van het Noord-Britse land. Dit seizoen zorgen de Rangers er niet enkel voor dat hun buren geen tiende titel op een rij winnen, maar ook dat ze zelf hun 55ste SPL-trofee wonnen en momenteel de absolute recordkampioen blijven.