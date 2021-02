Antwerp heeft donderdag zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League verloren van het Schotse Rangers. In een waar spektakelstuk waren de Schotten met 3-4 te sterk. Antwerp moet volgende week donderdag, bij de terugwedstrijd in Glasgow, hopen op een mirakel.

Antwerp begon aanvankelijk aarzelend aan de partij op de Bosuil. De thuisploeg mocht na vier minuten opgelucht ademhalen dat de VAR een bal tegen de hand van Gerkens niet als een penalty beoordeelde. Na nog een schotje van Arfield schoot Antwerp wakker. De Laet mikte van ver naast. De Antwerpse dreiging kwam vooral vanaf de rechterkant, waar een bedrijvige Buta enkele keren kon voorzetten. Na negentien minuten ging een voorzet-schot van de Portugees rakelings naast.

De partij kabbelde voort zonder grote mogelijkheden, tot na 38 minuten een lange bal van de Rangers voor verwarring zorgde in de Antwerp-defensie. Beiranvand dook in eerste instantie goed in de voeten van Roofe, maar moest de bal vervolgens lossen en Aribo miste de wenkende kans niet, 0-1. Antwerp was niet van slag en wilde nog voor rust reageren op de achterstand. Dat lukte wonderwel bij een vrijschop van Refaelov na 45 minuten. De Gouden Schoen schilderde de bal op het hoofd van Avenatti die knap raak kopte, 1-1. Het was voor de Uruguayaan zijn eerste goal voor de Great Old.

Beide ploegen leken met een gelijke stand te gaan rusten, maar net op dat moment viel voormalig Anderlecht-aanvaller Roofe - als tweede Rangers-speler al na eerder kapitein Tavernier - uit met een blessure. Er kwam veel extra tijd bij en acht minuten in blessuretijd versierde Refaelov zowaar nog een strafschop. De Israëliër werd licht aangetikt in de zestien door Davis. Refaelov nam de penalty zelf en zette Antwerp op 2-1.

Tweede helft

De eerste kans na rust was opnieuw voor de Rangers. Aribo zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door Le Marchand. Doelman Beiranvand blesseerde zich bij die fase aan de lies. De Iraniër zou nog bijna 25 minuten blijven verderspelen, maar werd dan toch gewisseld voor De Wolf.

De thuisploeg stond intussen onder druk en de VAR sommeerde scheidsrechter Kabakov op het uur naar de beelden te gaan kijken voor een vermeende fout van De Laet in de zestien op Morelos. De bal ging op de stip, en linksachter Barisic vlamde raak, 2-2. Antwerp liet de bal meer aan de Rangers maar toonde zich voor doel wel opnieuw erg efficiënt. Refaelov bediende na 66 minuten Hongla, die van op de rand van de zestien raak knalde. De 3-2 stand was wel lichtjes gevleid en de Rangers kwamen zeven minuten voor tijd dankzij een knappe individuele actie van Kent langszij, 3-3. In de slotfase gingen beide teams nog volop voor de winnende treffer. Hagi en Kent dreigden voor de bezoekers, Seck en De Laet voor de thuisploeg. De winst ging uiteindelijk naar de Rangers na een handsbal van Seck in de zestien. Barisic trapte ook zijn tweede elfmeter raak en het stond 3-4.

Het absolute slotakkoord was voor de ingevallen Miyoshi. Zijn afstandschot, en de mogelijke 4-4, stierf op de paal.

