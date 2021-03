Steven Gerrard, coach van het Schotse Rangers, heeft de UEFA opgeroepen actie te ondernemen tegen verdediger Ondrej Kudela van Slavia Praag. Kudela zou donderdagavond in de slotfase van het onderlinge duel in de Europa League een racistische opmerking hebben gemaakt tegen Glen Kamara. 'Het is nu aan de UEFA. Ik hoop dat deze zaak niet onder het tapijt wordt geveegd', zei Gerrard.

Op tv-beelden is te zien dat Kudela tijdens een blessurebehandeling van één van zijn teamgenoten naar Kamara loopt en, met zijn hand voor zijn mond, iets in het oor van de middenvelder roept. De Finse international, wiens ouders uit Sierra Leone komen, reageerde woest op de woorden van de Tsjech. Het leidde tot een flink opstootje in het toch al verhitte duel, waarin twee spelers van Rangers met rood van het veld moesten.

'Andere spelers die in de buurt stonden, hebben het ook gehoord', zei Gerrard. 'Hier moet snel iets gebeuren, want zo'n situatie is niet normaal. Als ik iets tegen je wil zeggen op het voetbalveld, waarom zou ik dan mijn hand voor mijn mond houden en naar je oor gaan? De tegenstander zal wel zeggen dat we liegen, maar het is nu aan de UEFA.'

Slavia Praag won in Glasgow met 0-2 na goals van Peter Olayinka (ex-Gent en Zulte Waregem) en Nicolas Stanciu (ex-Anderlecht) en plaatste zich daardoor voor de kwartfinales. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. De Tsjechen ontkennen in een verklaring op de website dat Kudela iets racistisch heeft gezegd. 'Ik zei tegen hem: 'you fucking guy'. Ik zei het met veel emotie, maar in ontken heel stellig dat ik racistische woorden heb gebruikt', aldus de 33-jarige Kudela.

Slavia Praag wijst vooral op het agressieve spel van de Schotse club. 'Onze spelers hebben nog nooit te maken gehad met zulke ongekende agressie bij hun tegenstanders.' Zo kreeg Kemar Roofe (ex-Anderlecht) van Rangers na ruim een uur spelen rood omdat hij doelman Ondrej Kolar met hoog geheven been op het hoofd raakte. Kolar moest naar het ziekenhuis, waar tien hechtingen nodig waren om de snee in zijn voorhoofd te dichten.

Volgens Slavia Praag konden de spelers na afloop de kleedkamer van het Ibrox-stadion niet in. Kudela zou klappen op zijn hoofd hebben gekregen van Kamara. 'Zelfs de UEFA-vertegenwoordiger was geschokt door wat hij zag', aldus de club.

