Ralf Rangnick, de nieuwbakken trainer van Manchester United, heeft vrijdag zijn eerste officiële persconferentie gegeven. De Duitser verklaarde, in aanloop naar het duel met Crystal Palace van zondag, dat hij zijn team 'in balans' wil brengen en de kwetsbare defensie wil versterken.

'Het is duidelijk dat het team veel jonge, getalenteerde spelers heeft. Het belangrijkste doel voor mij is om meer evenwicht te brengen', zei de 63-jarige Duitse coach op zijn eerste persconferentie in zijn nieuwe functie, die hij tot het einde van het seizoen zal bekleden voordat hij een adviserende rol bij Manchester United op zich neemt. 'Als Manchester United je benadert voor een soortgelijke rol, kun je geen neen zeggen. Het is een van de grootste clubs, zo niet de grootste club ter wereld. Ik ben enthousiast om te werken met de spelers die we hier hebben.'

Rangnick bleef voorzichtig bij de vraag of er een kans bestaat dat hij na het einde van het seizoen toch op de bank in Manchester blijft. 'Als we het goed doen en dat evenwicht vinden, zou ik kunnen aanbevelen om met mij te blijven werken. Het is allemaal hypothetisch, daar kunnen we niet over praten.'

Rangnick zei ook dat hij had geprobeerd om Michael Carrick, die zijn vertrek na de overwinning van donderdag tegen Arsenal aankondigde, over te halen om op Old Trafford te blijven. 'Ik heb meer dan een uur met Michael gesproken en geprobeerd hem over te halen, maar hij had een pauze nodig en ik begrijp zijn beslissing', zei de voormalige trainer van Leipzig.

